Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/11/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến cắt đứt liên lạc sau phim, Vương Hạc Đệ tái hợp thất bại với Ngu Thư Hân?

Sao quốc tế 17/11/2022 13:47

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Dương bận đóng phim còn Lộc Hàm bận phát triển sự nghiệp âm nhạc, con đường không giống nhau nên không cần thiết phải so sánh.

2. Angela Baby không ngại kiểu tạo hình nào cả, kể cả có là tạo hình xấu nhất đi nữa. Thế nên, cô ấy rất tự tin khi ra ngoài tham gia sự kiện.

3. Sự nghiệp của Hứa Khải mấy năm qua phát triển rất ổn định, đóng hết phim này tới phim khác. Tuy rằng Hứa Khải không có phim nào đại bạo nhưng thành tích khi chiếu đều rất ổn áp, nền tảng cũng rất hài lòng với anh ấy.

4. Phạm Thừa Thừa giờ đang độc thân, đoàn đội luôn theo sát anh ấy và bảo anh ấy giữ khoảng cách với các tiểu hoa đồng trang lứa. Về phần sự nghiệp, Phạm Thừa Thừa thời gian này sẽ tập trung cho màn ảnh rộng.

5. Dương Tử và Lý Hiện có mối quan hệ tốt. Ngược lại, sau khi cô ấy và Tiêu Chiến quay xong phim thì không giữ liên hệ. Với Lý Hiện, thì đã giữ liên lạc nhiều năm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/11/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến cắt đứt liên lạc sau phim, Vương Hạc Đệ tái hợp thất bại với Ngu Thư Hân? - Ảnh 1

6. Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không ở bên nhau.

7. Chu Nhất Long hiện tại được nhiều thương hiệu mong muốn hợp tác. Anh ấy đang học tiếng Anh, muốn xuất hiện trên màn ảnh quốc tế.

8. Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã chia tay, cũng như cũng có tin ekip 2 bên cấm cặp đôi tương tác qua lại hay gì đó, nhưng thật ra những kiểu tin này đều là giả. Ekip cả hai bên chỉ có thể giảm bớt các tin tức liên quan để không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của nghệ sỹ, không muốn chọc giận fan hâm mộ mà thôi.

9. Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi không hợp nhau cho lắm.

10. Việc tái hợp tác lần 2 giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân về cơ bản thì đã thất bại rồi. Đoàn đội của hai bên đã bắt đầu xé nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/11/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến cắt đứt liên lạc sau phim, Vương Hạc Đệ tái hợp thất bại với Ngu Thư Hân? - Ảnh 2

11. Hồ Ca hiện tại đã có bạn gái nhưng anh ấy giấu rất kỹ, ngay cả bạn bè hỏi thì anh ấy trả lời rất chung chung, không muốn tiết lộ gì nhiều. Hồ Ca vốn rất sợ những lời đồn của giới truyền thông, những mối tình của anh ấy bị khui ra cuối cùng đều không có cái kết tốt đẹp. Vì muốn bản thân có cuộc sống bình thường và bảo vệ “nửa kia”, anh ấy chỉ đành giữ kín thôi.

12. Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được nhắm đến cho dự án "Khó Dỗ Dành". Tuy nhiên, chuyện này là không thể, con đường phát triển của cả hai sau bộ phim đang lên sóng là khác nhau.

13. Thành Nghị gần như tiếp theo sẽ tham gia dự án cổ trang. Anh ấy có tạo hình rất ổn, thêm nữa đóng phim cổ trang cũng sẽ thu hút thêm nhiều người hâm mộ.

14. Trần Đô Linh sau khi chia tay thì tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp.

15. Hoàng Minh Hạo sẽ giới thiệu bạn bè cho Dương Mịch, họ cùng nhau chơi game.

16. Dương Mịch đang tiếp xúc với một dự án phim huyền nghi, tài nguyên của cô ấy không có gì thay đổi.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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