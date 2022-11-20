Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/11/2022: Vương Hạc Đệ bị điều tra thuế, Lưu Thi Thi không hài lòng với diễn xuất của Lưu Vũ Ninh?

Sao quốc tế 20/11/2022 13:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nữ chính của bộ phim “Tương tư lệnh” đã được xác định là Angela Baby. Cô ấy sẽ tham gia đóng chính bộ phim đồng thời cũng đầu tư vào bộ phim này.

2. Châu Kiệt Luân đã tham gia 2 mùa “The Voice”, khi được mời tham gia tiếp mùa thứ 3 thì anh ấy đã từ chối, không muốn tiếp tục. 

3. Tài nguyên của Điền Hi Vi trong hai năm gần đây tăng khá nhanh. Sau lưng cô ấy có chỗ dựa chính vì vậy mà rất có lực cạnh tranh cho các dự án tốt.

4. Lưu Diệc Phi đã dành khá nhiều thời gian để đi du lịch ở các quốc gia khác nhau. Những năm trước cô ấy đã chu du khắp thế giới, các loại hình du lịch muôn hình vạn trạng. Hiện nay trở lại Trung Quốc phát triển, do tình hình dịch bệnh nên không thể ra nước ngoài được, khá bất tiện.

5. Vương Hạc Đệ sau khi nổi lên liền bị điều tra thuế. Gần đây trong giới lại có thể một cuộc điều tra mới nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/11/2022: Vương Hạc Đệ bị điều tra thuế, Lưu Thi Thi không hài lòng với diễn xuất của Lưu Vũ Ninh? - Ảnh 1

6. Ngu Thư Hân thường rất chú trọng đến việc chăm sóc bản thân và đã đầu tư rất nhiều vào phương diện này. Chính vì vậy mà cô ấy cũng đúc kết được khá nhiều kinh nghiệm và sẵn lòng chia sẻ với những người xung quanh.

7. Tôn Di và Đổng Tử Kiện chia tay trong hòa bình, không có mâu thuẫn gì và còn cùng nhau nuôi con nữa. Mẹ chồng cũ của Tôn Di là Vương Kinh Hoa vốn có chỗ đứng nhất định trong showbiz.

8. Trần Đô Linh hiện tại đang độc thân và tập trung vào sự nghiệp diễn viên của mình.

9. Tô Hữu Bằng dự định tìm đến cô ấy để hợp tác trong bộ phim mới của anh ấy.

10. Khi hợp tác, Lưu Thi Thi không hài lòng với diễn xuất của Lưu Vũ Ninh, thường yêu cầu anh ấy quay lại.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/11/2022: Vương Hạc Đệ bị điều tra thuế, Lưu Thi Thi không hài lòng với diễn xuất của Lưu Vũ Ninh? - Ảnh 2

11. Dương Dương không định nhận phim liền mạch nhưng vì anh ấy rất thích "Ngày Mai Quân Tiếp Viện Sẽ Đến" nên đã chủ động giành lấy, còn bày tỏ thiện chí với đoàn phim. Ngoài ra, Dương Dương còn đồng ý tham gia gameshow "Cao Thủ Bí Mật" của đài Chiết Giang, tuy nhiên chương trình này phải đến tháng 12 mới có thể ghi hình được, nguyên nhân là do phải sắp xếp lại cho phù hợp với lịch trình của các khách mời.

12. Thành Nghị ngoài đời là người rất dịu dàng, đối với nhân viên cũng tốt lắm. Anh ấy thường xuyên mua trà và bánh cho nhân viên.

13. Hiện tại, Chu Nhất Long đang có khuynh hướng tìm các kịch bản điện ảnh chủ đề hiện thực hoặc huyền nghi trinh thám.

14. Phạm Thừa Thừa giờ đang độc thân, đoàn đội luôn theo sát anh ấy và bảo anh ấy giữ khoảng cách với các tiểu hoa đồng trang lứa. Về phần sự nghiệp, Phạm Thừa Thừa thời gian này sẽ tập trung cho màn ảnh rộng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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