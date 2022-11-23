2. Tâm lý của Tần Lam vẫn còn khá “trẻ”, cô ấy thích kiểu người có ngoại hình và không lớn hơn mình quá nhiều tuổi. Hiện tại, Tần Lam vẫn đang tập trung cho sự nghiệp nên không có chuyện cô ấy kết hôn và sinh con đâu. Về mặt công việc, Tần Lam có studio độc lập, rất tích cực tạo mối quan hệ với nền tảng cùng công ty khác. Thời gian gần đây, những kịch bản mà Tần Lam tiếp xúc hầu như đều là đề tài tình chị em.

1. Bộ phim "Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi" do Vương Sở Nhiên và Dương Dương đóng chính lộ ra rất nhiều ảnh. Bộ phim này rất quan trọng đối với Vương Sở Nhiên, đây có thể coi là phim đóng chính ổn nhất của cô ấy tính đến thời điểm hiện tại. Hơn nữa, lại còn hợp tác với Dương Dương nên Vương Sở Nhiên cũng tỏ thái độ nhượng bộ, chủ động phối hợp cùng phía Dương Dương để bỏ đi một phần đất diễn của mình, giúp cho nam chính lộ diện nhiều hơn. Chính vì điều này nên thái độ của Dương Dương đối với Vương Sở Nhiên cũng khá tốt.

4. Trương Nghệ Hưng và Địch Lệ Nhiệt Ba trong riêng tư không có liên lạc gì, họ cũng không có quan hệ gì với nhau cả.

3. Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa nhưng trên thực tế thì đoàn đội của anh ấy hoạt động độc lập.

5. Chuyện ly hôn với chồng cũ vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của Triệu Lệ Dĩnh. Trong lúc quay phim, cô ấy thi thoảng rơi vào trầm mặc.

6. Công ty chủ quản của Bạch Lộc có một bộ tiên hiệp sắp quay, bản thân cô ấy cũng sẵn sàng nâng đỡ người mới nhưng ông chủ của cô ấy cảm thấy dự án này không đủ lớn nên muốn cô ấy đóng phim cấp S+ của nền tảng. Trong công ty, Bạch Lộc là nghệ sĩ được Vu Chính ưu ái nhất, ông chủ cũng thường khen cô ấy giỏi như thế nào. Thêm nữa, Bạch Lộc và bạn trai cũ sẽ không hợp tác nữa đâu, giờ họ chẳng muốn liên quan gì đến nhau.

7. Trần Phi Vũ trước đây mang quốc tịch Mỹ. Khi đi thi vào Bắc Ảnh đều đi theo đường dành cho lưu học sinh, cạnh tranh rất ít. Song hiện tại anh ấy đã chính thức chuyển sang quốc tịch Trung Quốc rồi, dù sao thì thân phận lưu học sinh không quá thuận tiện cho việc ký kết hợp tác các hợp đồng công việc, quốc tịch Trung Quốc càng dễ dàng làm việc hơn.

8. Dịch Dương Thiên Tỉ giờ được đánh giá rất cao, phim nằm kho của anh ấy đều có thể đem đi tranh giải. Lịch trình của anh ấy hiện giờ rất kín và gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

9. Mối quan hệ của Dương Tử và Kiều Hân rất tốt vì họ không đụng chạm tài nguyên, hướng phát triển cũng khác nhau.

10. Dương Mịch đang "đơn phương độc mã" vì rời khỏi Gia Hành. Cô hiện chưa xác định được công ty mới nên chẳng có ai giúp đỡ, che chở cả. Nhân cơ hội này, đối thủ liên tục lên bài chơi xấu Dương Mịch, chạy bài chê cô ấy dừ, đóng với Hứa Khải như mẹ con...

11. Đặng Luân vẫn luôn âm thầm chuẩn bị cho việc tái xuất. Anh ấy không chỉ liên lạc riêng với một số lãnh đạo trong giới mà còn liên lạc với đại fan, một bên vừa mở ra con đường trở lại cho mình, một bên thì giữ chân fan. Tuy nhiên, ngay cả khi trong tay Đặng Luân có kịch bản thì nền tảng cũng chẳng dám mời anh ấy đóng phim vì sợ làm trái pháp luật.

12. Trần Nghiên Hy rất muốn đi đóng phim nhưng giờ cô ấy chỉ tiếp xúc được với những vai nữ phụ.

13. Tuy rằng Tống Dật và Bạch Kính Đình đang hẹn hò, nhưng họ sẽ không để việc này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và công tác của mỗi người.

14. Tài nguyên và nhiệt độ của Ngô Lỗi gần đây đang rất tốt, trước mắt bộ phim truyền hình đã được xác định là “Giữa cơn bão tuyết”, tiếp theo sau thì phần phim “Hồ yêu tiểu hồng nương – Vương quyền thiên” cũng đang liên hệ với anh ấy cho vai nam chính.

15. Trước khi bước chân vào làng giải trí, Tân Chỉ Lôi từng là thợ hóa trang cho Chân Tử Đan.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.