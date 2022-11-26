Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/11/2022: Trần Phi Vũ đã cắt đứt liên lạc với 'bạn gái cũ' Âu Dương Na Na, Địch Lệ Nhiệt Ba thường bị suy nhược cơ thể?

Sao quốc tế 26/11/2022 13:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Rất Nhớ Rất Nhớ Anh ban đầu chỉ là một dự án được đầu tư kinh phí thấp, nhưng một doanh nhân rất giàu có quyết định đầu tư vào phim này, biến một bộ phim chất lượng trung bình thành một dự án lớn nên dàn diễn viên cũng có sự thay đổi. Bên phía nhà đầu tư giờ rất muốn Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia, hai ngôi sao này góp mặt vào bộ phim này thì chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám.

Thái độ của phía Tiêu Chiến hiện tại không rõ ràng, còn ekip Địch Lệ Nhiệt Ba đã trực tiếp từ chối. Tiêu Chiến từ lâu cũng muốn chuyển hình, nhưng anh ấy khó mà làm được điều này bởi đằng sau còn có công ty và tư bản. Họ kiểm soát Tiêu Chiến rất chặt nên quyền quyết định của anh ấy không nhiều. Gần đây, anh ấy muốn tiếp tục tham gia kịch nói để nâng cao năng lực, nhưng công ty cho rằng việc này phí thời gian.

2. Cảnh Điềm hiện giờ không còn kén chọn tài nguyên phim nữa, chỉ cần trống lịch thì sẽ nhận, bất kể quy mô lớn nhỏ.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba thường ở nhà xem các bộ phim điện ảnh kinh điển để nghiên cứu kỹ thuật diễn.

4. Dữ Phượng Hành vì có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh nên nhiệt độ, độ chủ đề và độ thảo luận đều rất cao. Bên phía phim cũng tận dụng được cơ hội này mà lôi kéo được mấy nhà đầu tư lớn, hiện tại thì bộ phim này đã thành đại chế tác. Lần trở lại đóng phim cổ trang – thần tượng này khiến Triệu Lệ Dĩnh gặp phải áp lực rất lớn, cô ấy rất coi trọng Dữ Phượng Hành.

5. Âu Dương Na Na cùng Trần Phi Vũ vào năm ngoái đã không còn liên lạc với nhau nữa. Trước đó thì họ đã từng ở bên nhau khoảng 2 năm.

 Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/11/2022: Trần Phi Vũ đã cắt đứt liên lạc với 'bạn gái cũ' Âu Dương Na Na, Địch Lệ Nhiệt Ba thường bị suy nhược cơ thể? - Ảnh 1

6. Thần tượng của Đinh Vũ Hề chính là Địch Lệ Nhiệt Ba, trước đây anh ấy có ở sau sân khấu xin chữ ký và chụp hình rồi.

7. Trần Nghiên Hy vốn không thích Viên San San nhưng vì Trần Hiểu cùng Viên San San có quan hệ khá tốt nên cô ấy cũng không nói gì. 

8. Lâm Chí Linh ở nước ngoài sống không hạnh phúc lắm nhưng cô ấy ít khi nói xấu gia đình chồng với bên ngoài. Thậm chí cô ấy còn không nói chuyện này với nhà mẹ đẻ bởi vì họ sẽ không giúp đỡ cô ấy.

9. Phim mới của Lưu Diệc Phi đang chiếu có thành tích rất tốt nên việc đầu tư cho Trường Lăng cũng tăng lên, bên phía phim cũng muốn tìm nam chính có địa vị và nhiệt độ cao cho tương xứng. Nam chính của Trường Lăng vẫn chưa quyết định, Ngô Lỗi hay Vương Nhất Bác cũng có khả năng tham giâ. Tính đến hiện tại thì mới xác định nữ chính Lưu Diệc Phi, các vai khác chưa có tin gì cả.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba bởi vì ăn uống không điều độ khiến cơ thể bị suy nhược, hơn nửa năm nay cô ấy vẫn luôn uống Đông y để điều dưỡng lại cơ thể.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/11/2022: Trần Phi Vũ đã cắt đứt liên lạc với 'bạn gái cũ' Âu Dương Na Na, Địch Lệ Nhiệt Ba thường bị suy nhược cơ thể? - Ảnh 2

11. Địch Lệ Nhiệt Ba thực ra trong giới không có quá nhiều bạn bè thân thiết, cơ bản chỉ là bạn bè quen biết nhau trong quá trình quay phim, còn đâu thường xuyên tiếp xúc liên hệ với bạn bè ngoài giới. 

12. Hàn Đông Quân tiếp xúc vai nam chính "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp".

13. Trương Tịnh Nghi và Điền Hi Vi có phim chiếu cùng, tuy thành tích phim của Điền Hi Vi tốt hơn nhiều nhưng Trương Tịnh Nghi lại hút fan hơn hẳn.

14. Angela Baby và Dương Dương sẽ hợp tác trong 1 bộ phim.

15. Chuyện của Thái Từ Khôn và công ty cũ lại ầm ĩ. Công ty không chỉ tố cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ mà còn kiện cậu ấy rời công ty không lý do. Hiện tại vấn đề bản quyền cũng bị liên lụy theo.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Trần Phi Vũ Âu Dương Na Na sao hoa ngữ sao châu á

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