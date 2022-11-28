Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/11/2022: Tính cách của Trương Tịnh Nghi khá kiêu ngạo, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'?

Sao quốc tế 28/11/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Thỉnh thoảng hay có tin Triệu Lệ Dĩnh đi ăn cùng với Phùng Thiệu Phong nên 2 người cũng vướng nghi vấn đã tái hợp. Ngày trước, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia tay trong hòa bình, nguyên nhân lớn nhất khiến họ kết hôn là vì đứa con. Thậm chí khi muốn ly hôn thì họ vẫn có thể cùng nhau đi chơi giống như những người bạn bình thường. Vì còn có con nên Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong trong tương lai vẫn sẽ liên lạc với nhau.

2. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn chuẩn bị đính hôn, hai người họ tiến triển thật sự rất nhanh.

3. Huỳnh Thánh Y và Dương Tử đều rất giỏi ở phương diện tuyên truyền, nhiều lần livestream đều tự dựng kịch bản.

4. Tài nguyên thời trang và thương vụ của Dịch Dương Thiên Tỉ đều hơn những tiểu sinh đồng trang lứa. Mỗi khi vào đoàn phim thì Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ biến mất luôn, không nhận bất cứ công việc ngoài nào khác nên các tạp chí, nhãn hàng muốn hợp tác thì phải tranh giành lịch trình. Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói thì 2 năm này, mục tiêu của anh ấy chính là tập trung cho điện ảnh và đoạt giải thưởng nên những phương diện khác thì anh ấy không còn quan tâm nhiều như trước đây nữa. 

5. Tính cách của Trương Tịnh Nghi khá kiêu ngạo, không phải là kiểu nghệ sĩ dễ đối phó.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/11/2022: Tính cách của Trương Tịnh Nghi khá kiêu ngạo, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'? - Ảnh 1

6. Trong và ngoài giới đều có rất nhiều người theo đuổi Cúc Tịnh Y, thậm chí còn có cả vài phú nhị đại, tặng cho cô ấy những món đồ có giá lên đến tiền tỷ. Nhưng mấy năm qua, Cúc Tịnh Y không hẹn hò với ai cả, chỉ một lòng tập trung cho quay phim. Cúc Tịnh Y thật sự đã dựa vào nỗ lực của bản thân để vượt qua chuỗi ngày bị bôi đen, duyên với người qua đường ngày càng tốt hơn. Hiện tại, Cúc Tịnh Y đứng top trong lứa 95, dù diễn xuất có kém nhưng tài nguyên không thiếu.

7. Trương Nghệ Hưng giờ trở thành nam chính mà các sao nữ 85 muốn hợp tác, có nhiều tài nguyên tốt của sao 85 đều lựa chọn anh ấy.

8. Gia đình Dương Tử đang thúc giục cô ấy mau tìm người yêu. Mặc dù Dương Tử cũng muốn hẹn hò lắm nhưng cô ấy vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp.

9. Triệu Lộ Tư là nữ chính được định của dự án S+"Thần Ẩn" ngay từ đầu, nam chính tìm đến Vương An Vũ, anh ấy đã bay đến Hoành Điếm.

10. Sau khi Dương Mịch rời khỏi Gia Hành, bộ phim “Kiều tàng” đã tiến hành một vòng casting mới. Trước mắt, đoàn làm phim tương đối thiên hướng việc hợp tác cùng Cảnh Điềm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/11/2022: Tính cách của Trương Tịnh Nghi khá kiêu ngạo, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'? - Ảnh 2

11. Huỳnh Hiểu Minh hiện tại đã thừa nhận Diệp Kha là bạn gái của mình. Không chỉ đưa cô ấy ra ngoài ăn tối mà còn dẫn cô ấy về gặp bố mẹ.

12. Địch Lệ Nhiệt Ba và Chúc Tự Đan sẽ hợp tác phim song nữ chủ có tên tiếng Anh là "Fish hunting".

13. Mẹ chồng Lưu Thi Thi muốn cô có thêm bé 2, nhưng cô bây giờ tập trung lo sự nghiệp

14. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe. Khi đóng phim, cô ấy sẽ nhờ trợ lý pha trà dưỡng sinh cho mình uống để bồi bổ, sau khi hoàn thành công việc sẽ đi mát xa hoặc đến spa làm đẹp.

15. Bộ phim truyền hình “Sổ tay công lược hắc liên hoa” gần đây đã tiếp xúc với Trần Dao.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Trương Tịnh Nghi Cảnh Điềm sao hoa ngữ sao châu á

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