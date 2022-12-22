TOP mỹ nhân Cbiz diễn dở nhất năm 2022 bất ngờ gọi tên Dương Mịch ở vị trí dẫn đầu

Dương Mịch bất ngờ bị cho là diễn viên có diễn xuất tệ nhất trong năm 2022.

Mới đây theo một số tờ báo uy tín xứ Trung Quốc đã công bố danh sách các ngôi sao nổi bật và đáng thất vọng trong năm 2022. Trong đó, Dương Mịch bị xướng tên ở hạng mục không ai mong muốn là "Dầu vương".

"Dầu vương" có thể hiểu là diễn xuất khiến người xem phát ngán. Cụ thể, trong phim Định luật 80/20 của tình yêu, Dương Mịch đóng vai nữ luật sư nhưng có nhiều cảnh quay điệu đà, nhan sắc xuống cấp, cộng thêm khả năng diễn xuất có phần bị mai một do thời gian dài nghỉ đóng đã khiến cho Dương Mịch không còn giữ được phong độ như trước đây.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Năm 2022 là một năm đáng thất vọng của Dương Mịch. Cô có hai bộ phim lên sóng là Cảm ơn bác sĩ và Định luật 80/20 của tình yêu. Định luật 80/20 của tình yêu không thành công về mặt danh tiếng, nhận về hàng loạt chê bai và có số điểm cực thấp.

Dương Mịch có màn thể hiện thất vọng trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bộ phim Cảm ơn bác sĩ có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của cô. Đây là một tác phẩm thuộc dạng phim chính kịch, đề tài y khoa. Dù có màn thể hiện tương đối hơn Định Luật 80/20 Của Tình Yêu tuy nhiên từng đó là chưa đủ để giúp mỹ nhân họ Dương gây được ấn tượng với người hâm mộ trong năm 2022.

Thậm chí, một số bộ phận dù là fan cứng của cô nàng cũng không thể bào chữa cho việc này bởi thần tượng của họ đã có màn diễn xuất không thành công và việc đưa ra lời giải thích càng không chứng minh được điều gì cả.

Năm 2023, Dương Mịch sẽ có bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên lên sóng. Dự án được đầu tư kỹ xảo, sở hữu dàn sao đồ sộ là cơ hội để cô lấy lại vị thế.

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