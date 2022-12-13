Rộ tin đồn tình mới Dương Mịch đang hẹn hò với mỹ nhân Diên Hi Công Lược?

Sao quốc tế 13/12/2022 12:15

'Tình tin đồn' của Dương Mịch bất ngờ để lộ khoảnh khắc bên người yêu mới.

Vừa qua, tin đồn Ngụy Đại Huân hẹn hò cùng nữ diễn viên Diên Hi Công Lược - Tần Lam xuất hiện trên mạng nhận được sự quan tâm cực lớn của cư dân mạng. 

Rộ tin đồn tình mới Dương Mịch đang hẹn hò với mỹ nhân Diên Hi Công Lược? - Ảnh 1
Ngụy Đại Huân và Tần Lam - Ảnh: Internet

Theo một số trang báo uy tín xứ Trung, Ngụy Đại Huân và Tần Lam bắt đầu mối quan hệ yêu đương đã được một khoảng thời gian, thậm chí, cặp đôi chị - em này còn bị bắt gặp tới Tam Á để hẹn hò nhưng cả 2 vẫn chưa công khai về mối quan hệ này. 

Được biết, Tần Lam và Ngụy Đại Huân từng hợp tác chung trong bộ phim Tất Cả Về Bác Sĩ (Bác Sĩ Đường). Tuy nhiên, bộ phim không thu về được thành công như mong đợi, dẫu vậy theo nhiều người dự án này là tiền đề để giúp tình cảm của cặp đôi đi lên trông thấy. 

Rộ tin đồn tình mới Dương Mịch đang hẹn hò với mỹ nhân Diên Hi Công Lược? - Ảnh 2
Nguyệ Đại Huân và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trước khi dính ồn ào tình ái với Tần Lam, Ngụy Đại Huân từng một thời gắn liền với tên gọi "Tình tin đồn của Dương Mịch". Đã không ít lần, cư dân mạng bắt gặp cảnh sao nam họ Ngụy cùng Dương Mịch đi mua sắm, du lịch...nhưng cả 2 chưa từng một lần lên tiếng giải thích về mối quan hệ thực sự của cả 2 là gì. 

Ngụy Đại Huân là nam diễn viên Trung Quốc. Anh tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch Trung ương khóa 2007. Ngụy Đại Huân đứng thứ 85 trong Danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo Forbes năm 2019 và thứ 56 năm 2020

Từ khóa:   Ngụy Đại Huân Dương Mịch sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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