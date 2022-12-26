Những cặp bạn siêu thân ít người biết đến tại Cbiz: Dương Mịch và Tần Lam thân thiết hơn mức tình bạn thông thường

Trước nay ai cũng biết Dương Mịch có mối quan hệ rộng rãi trong giới, cô là bạn thân của nhiều mỹ nhân hàng đầu Cbiz như Lưu Thi Thi, Đường Yên hay Angelababy.

Showbiz luôn là nơi đầy rẫy sự cạnh tranh và đầy rẫy những sự nguy hiểm theo nghĩa đen. Chính vì vậy mà hầu hết mọi người luôn cho rằng nơi đây vốn không có sự tồn tài của thứ được gọi là tình bạn. Tuy nhiên, sau đầy sẽ là 3 cặp tình bạn chứng minh cho nhận định trên là hoàn toàn sai lầm.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng người cô nàng thân nhất trong làng giải trí thật ra chính là Trần Lam. Dù ít khi công khai khen ngợi hay tương tác với nhau trên mạng xã hội nhưng cả 2 vẫn luôn nói tốt về đối phương mối khi có cơ hội được nhắc đến.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên

Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên thời còn học chung - Ảnh: Internet

Cùng là những mỹ nhân nổi đình đám và có vị trí không nhỏ trong làng giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên lại có mối duyên từ khi còn là hoa khôi của Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Rất lâu trước khi cả hai trở nên nổi tiếng, họ đã thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Viên Băng Nghiên từng nhiều lần đăng ảnh đi chơi cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba lên Weibo. Kể cả cho đến khi sau này, Mỹ nhân Tân Cương đã vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu tại Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn giữ liên lạc với Viên Băng Nghiên.

Kể cả trong drama vừa rồi của cô bạn thân, Nhiệt Ba không chỉ trích mà vẫn âm thầm ủng hộ bạn vượt qua khó khăn. May mắn cho Viên Băng Nghiên là cô nàng vẫn chưa bị phong sát và vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình.

Lưu Diệc Phi - Thư Sướng

Lưu Diệc Phi và Thư Sướng đã có 17 năm làm bạn - Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi và Thư Sướng đã quen thân từ năm 15 tuổi đến bây giờ, và tình chị em của họ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Duyên phận của hai người này bắt đầu từ phim Kim Phấn Thế Gia.

Năm ấy, hai người đẹp vì bằng tuổi nhau nên có sự tương đồng về suy nghĩ cũng như tính cách. Họ thường xuyên trò chuyện và chia sẻ mọi điều với nhau mỗi khi trên phim trường. Nhiều người còn cho rằng, Thu Sướng rất có thể là người bạn thân thiết nhất đối với Lưu Diệc Phi trong làng giải trí Cbiz.