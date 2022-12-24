Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Dương Mịch ngày càng tụt dốc trong diễn xuất

Dương Mịch vừa bị bầu chọn là diễn viên gây thất vọng trong năm 2022.

Mới đây một số tờ báo uy tín về sao Hoa ngữ đã công bố danh sách các diễn viên đang lên và những ngôi sao gây thất vọng trong năm 2022. Dương Mịch nằm ở vị trí khá xấu hổ "Dầu vương của năm" cạnh tranh cùng hai diễn viên nam Trương Hàn, Đỗ Thuần. Dương Mịch - Ảnh: Internet Danh hiệu này cho thấy diễn xuất của Dương Mịch đang ngày càng tụt dốc không phanh và nếu cứ tiếp tục như vậy, netizen lo sợ sẽ khó có dự án phim ảnh nào chịu đánh liều mời cô nàng tham gia đóng chính.

Cách đây vài năm, đạo diễn Lý Thiếu Hồng nhận xét: "Vấn đề của Dương Mịch là cách diễn công thức hóa". Theo thời gian, khán giả ngày càng mất hy vọng vào việc Dương Mịch cải thiện diễn xuất. Dương Mịch diễn nhân vật nào khán giả cũng nhận ra bóng dáng của chính cô trong đó, vì vậy, người xem cảm thấy cô đang diễn rất kịch, không có sự đồng cảm với vai diễn. Cụ thể, Dương Mịch xuất thân diễn viên nhí, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ nhỏ, nữ diễn viên sinh năm 1986 sớm nổi tiếng và hiểu rõ quy tắc của giới giải trí. Trong những năm đầu sự nghiệp, diễn xuất của Dương Mịch được nhận xét linh động, đặc biệt đôi mắt sáng, được ca ngợi là "đôi mắt đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ".



Khả năng diễn xuất của Dương Mịch đang bị đặt dấu chấm hỏi lớn - Ảnh: Internet Điều này giúp cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và có được nhiều cơ hội để diễn xuất. Qua từng năm khả năng đóng phim của cô cũng ngày càng được nâng cáo, các dự án đóng chính ngày càng thành công. Tuy nhiên, điều này khiến mỹ nhân này có đôi chút ham hố và dần nhận nhiều hơn các dự án phim ảnh. Theo mộ số bộ phận netizen, họ cho rằng cô nàng không còn đầu tư quá nhiều vào kịch bản mà chỉ cố nhận thật nhiều để tên tuổi của bản thân ngày càng nổi tiếng hơn nữa. Dẫu vậy chất lượng của các phim Dương Mịch đóng cũng dần đi xuống, chưa kể việc phải làm chủ và công việc quá nhiều khiến cho mỹ nhân này không có nổi thời gian để trau dồi kỹ năng đóng phim. Tựu chung lại, danh hiệu diễn viên tệ nhất 2022 chỉ mới là bắt đầu nếu như mỹ nhân này không có sự thay đổi và nếu cứ tiếp tục như vậy khả năng khán giả không còn được nhìn thấy Dương Mịch xuất hiện trên màn ảnh cũng sẽ tới sớm thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguyen-nhan-that-su-khien-duong-mich-ngay-cang-tut-doc-trong-dien-xuat-538824.html