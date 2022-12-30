Hậu tin đồn hẹn hò, Dương Tử và Tiêu Chiến đạt được thành tích lớn khiến fan vô cùng vui mừng

Dương Tử và Tiêu Chiến vừa đạt được thành tích cực khủng khó ai sánh bằng.

Bước vào giai đoạn cuối năm 2022, hàng loạt cặp đôi Cbiz nổi tiếng bị phát hiện đang hẹn hò nhau. Trong số đó cặp đôi được yêu thích nhất và khiến fan phấn khích nhất chính là Dương Tử và Tiêu Chiến. Không chỉ tình bể bình trên phim, cặp đôi lưu lượng này còn có loạt hành động cực thân mật ở ngoài đời. Sau thành công của Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, ca 2 liên tục bị dân mạng soi ra đang hẹn hò bí mật với nhau.

Tiêu Chiến và Dương Tử - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Tử và Tiêu Chiến đã nhận được tin vui lớn khiến các fan càng tự hào hơn nữa. Cụ thể, bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã trở thành tác phẩm truyền hình Hoa ngữ hot nhất năm 2022. Thông tin này không thể vui hơn dành cho Tiêu Chiến và Dương Tử bởi để có được thành tích này cặp đôi đã phải vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư,...

Cặp đôi được đông đảo fan đẩy thuyền đến với nhau - Ảnh: Internet

Ở thời điểm lên sóng, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ có cốt truyện nổi tiếng, dự án này còn quy tụ hai đỉnh lưu lượng đình đám của Cbiz là Dương Tử và Tiêu Chiến. Mặc dù không được đnahs giá cao về cốt truyện, tuy nhiên điểm thu hút của phim nằm ở mối tương tác của cặp đôi chính khi netizen cho rằng nhìn cả 2 đóng cứ như là người tình của nhau thực sự.

Ngay khi tin tức này được đưa ra, rất nhiều fan đã tràn vào chúc mừng Dương Tử - Tiêu Chiến cũng như đoàn làm phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn.

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