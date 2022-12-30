Sau tất cả mối hận thù giữa Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là tin bịa đặt?

Sao quốc tế 30/12/2022 16:21

Mối quan hệ của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba sau bao nhiêu năm cũng đã được hóa giải.

Mới đây một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã đăng tải một bài viết cho rằng Dương TửĐịch Lệ Nhiệt Ba là 2 mỹ nhân bị so sánh với nhau nhiều nhất trong giai đoạn vừa qua. Không chỉ sở hữu lượng fan dồi dào lẫn hàng loạt các bộ phim nổi tiếng.

Sau tất cả mối hận thù giữa Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là tin bịa đặt? - Ảnh 1
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Cũng chính vì vậy việc 2 nữ diễn viên này bị đem ra so sánh với nhau cũng là chuyện dễ hiểu, thậm chí điều này còn bị đẩy ra xa hơn khi nhiều người cho rằng cả 2 không có mối quan hệ tốt với nhau tại Cbiz. Dẫu vậy, đó chỉ là cuộc tranh cãi của 2 fan với nhau còn cá nhân Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn coi nhau là một đồng nghiệp tốt trong công việc. 

Sau tất cả mối hận thù giữa Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là tin bịa đặt? - Ảnh 2
Cả 2 luôn bị đem ra so sánh với nhau từ nhan sắc đến sự nghiệp - Ảnh: Internet

Trong lứa tiểu hoa hậu 90, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đang là những minh tinh tuyến đầu nhờ sở hữu lượng fan hùng hậu. Nếu mỹ nhân Tân Cương duy trì độ nổi nhờ khí chất và nhan sắc thì Dương Tử lại giữ chân fan bằng các tác phẩm truyền hình.

So với người đẹp họ Dương về số lượng phim ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn kém hơn một chút. Dương Tử từ xưa tới nay luôn được biết đến là mỹ nhân diễn xuất có thực lực, bằng chứng là các bộ phim của cô nàng luôn nhận được lượng người xem rất cao. 

Sau tất cả mối hận thù giữa Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là tin bịa đặt? - Ảnh 3
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba có mối quan hệ đồng nghiệp cực tốt - Ảnh: Internet

Trong năm 2022, Dương Tử có 2 bộ phim được lên sóng và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Dẫu vậy, chỉ số truyền thông vai diễn của Dương Tử lại thấp hơn rất nhiều so với danh “đỉnh lưu lượng” của cô nàng.

Cách đây không lâu, bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn do Dương Tử và Tiêu Chiến đóng chính đã được lên sóng. Bộ phim này có màn chạm trán trực diện với Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân chủ diễn. Đây cũng là cơ hội để các fan có thể tìm ra được ai là người xuất sắc hơn ai.

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