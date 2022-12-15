Đăng tải bộ ảnh mới, Dương Tử khiến fan đứng ngồi không yên với nhan sắc nữ thần xinh đẹp lung linh

Dương Tử là một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất sau lứa 90, thậm chí thường xuyên đứng nhất nhì về độ phủ sóng, giá trị thương mại. Gần đây, cô được cộng đồng mạng bầu chọn là một trong 4 ngôi sao lưu lượng cùng với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư.

Mới đây, Dương Tử vừa khiến fan phải một phen mắt chữ O mồm chữ A trong bộ ảnh mới ra lò của mình. Nhìn vào tạo hình của cô nàng, không ít cảm thấy bất ngờ bởi mỹ nhân này trông cực kỳ hợp với phong cách quyến rũ cool ngầu đến như vậy.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Cô nàng có rất nhiều bộ phim ăn khách, gây được tiếng vang lớn như “Hương mật tựa khói sương”, “Trầm vụn hương phai”, “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”…Không giống như các nữ diễn viên khác, các vai diễn của Dương Tử luôn được cô nàng thể hiện ở mức xuất sắc và ít khi bị chê bai về khả năng diễn xuất.

Gần đây, mối quan hệ của cô nàng với Tiêu Chiến lại được đem ra mổ xẻ và đưa vào vòng nghi vấn khi 2 người đi ăn chung. Trong những clip được lan truyền, Dương Tử và Tiêu Chiến có những cử chỉ vô cùng thân mật khiến công chúng dậy sóng.

Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Ngày sau đó, “nhà trai” đã lên tiếng khẳng định bản thân vẫn còn độc thân, đoạn video ghi lại khoảnh khắc nói trên vốn được ghi lại bữa tiệc chung sau một sự kiện với sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ khác cùng nhà tổ chức. Dẫu vậy không ít fan vẫn mong muốn cả 2 có thể đến được với nhau bởi 2 người này trông rất đẹp đôi.