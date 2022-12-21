Hé lộ 'người tình mới' của Dương Tử trên màn ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng bị réo tên?

Xuất hiện thông tin về việc người tình trên màn ảnh mới của Dương Tử.

Sau khi đóng máy Trường Tương Tư, đến nay Dương Tử vẫn chưa tiến vào đoàn làm phim mới. Là một trong những đỉnh lưu lượng vừa có diễn xuất ở mức tốt thế nên không quá ngạc nhiên khán giả rất háo hức ngóng chờ dự án phim mới tiếp theo của cô nàng.

Mới đây, trên mạng lan truyền thông tin cho biết Dương Tử và Hoàng Cảnh Du sắp hợp tác đóng phim chung. Hiện cả hai vẫn đang trong giai đoạn thương thảo các vấn đề liên quan. Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Giữa lúc dân tình đang tranh cãi về khả năng hợp tác của Dương Tử và Hoàng Cảnh Du thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại được gọi tên. Trước đó, nàng mỹ nữ Tân Cương cũng đã từng có cơ hội hợp tác với sao nam họ Hoàng trong bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay.

Dương Tử và Hoàng Cảnh Du - Ảnh: Internet

Nhìn vào tấm gương của Địch Lệ Nhiệt Ba, fan của Dương Tử đồng loạt lên tiếng phản đối thần tượng đóng phim chung cùng Hoàng Cảnh Du. Cụ thể, ngôi sao họ Hoàng vốn nổi tiếng là nam diễn viên lắm tài nhiều tật nên rõ ràng người hâm mộ Dương Tử có lý do để không muốn thần tượng của mình hợp tác với Hoàng Cảnh Du để tránh thị phi.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du - Ảnh: Internet

Hiện thông tin về việc Dương Tử hợp tác với Hoàng Cảnh Du đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguoi-tinh-moi-cua-duong-tu-tren-man-anh-ich-le-nhiet-ba-bong-bi-reo-ten-537662.html