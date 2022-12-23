Dưới đây là những mỹ nhân thử sức với phong cách Hong Kong đẹp nhất Cbiz.

Trong quá khứ, phong cách thời trang và trang điểm Hong Kong từng nổi tiếng toàn thế giới khi đây là sự giao thoa giữa nét hiện đại và truyền thống, thể hiện được vẻ đẹp trong trẻo đậm nét Á Đông. Đặc điểm nổi bật của phong cách Hong Kong đến từ trang phục thường mang màu sắc rực rỡ, chất vải bóng. Tuy nhiên, không phải mỹ nhân nào cũng phù hợp với phong cách này. Dưới đây là một số mỹ nhân đẹp nhất khi thử sức với trang phục Hong Kong. Mao Hiểu Đồng

Mao Hiểu Đồng - Ảnh: Internet Tuy giới giải trí Hoa Ngữ toàn giai nhân mỹ nữ nhưng mình nhận thấy hiếm ai phù hợp với phong cách Hong Kong như Mao Hiểu Đồng. Sao nữ sinh năm 1988 cũng là một nghệ sĩ thường xuyên thử sức với thể loại trang phục này và mỗi lần cô nàng diện lên vô cùng xinh đẹp. Nổi bật nhất, Mao Hiểu Đồng từng gây bão cộng đồng mạng với bộ ảnh hóa trang cô dâu của những năm 2000 với mái tóc uốn rối, váy cưới bồng bềnh cùng phụ kiện ngọc trai. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng khiến khán giả trầm trồ với những bộ ảnh mang phong thái tiểu thư quý tộc của mình.

Dương Tử Dương Tử - Ảnh: Internet Mới đây, sao nữ Hương Mật Tựa Khói Sương đã có cho mình một bộ ảnh đậm chất Hong Kong cổ điển. Trong bộ váy hoa nhí lấp lánh cùng áo vest oversize, Dương Tử đã thể hiện khá thành công phong cách thời trang hoài cổ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại tỏ ra không mấy ấn tượng với nhan sắc của cô nàng. Một số cho rằng cô nàng không có đủ thần thái để thể hiện được hết cái đẹp của trang phục này. Cúc Tịnh Y Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet Thời còn “chân ướt chân ráo” bước chân vào giới giải trí, Cúc Tịnh Y từng gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, thanh thoát và là vẻ đẹp khó có thể gặp được kể cả trong giới giải trí toàn mỹ nữ. Sau đó nữ diễn viên Gia Nam Truyện bắt đầu chuyển qua theo đuổi phong cách Hong Kong. Mình phải công nhận là nhan sắc của Cúc Tịnh Y đã được nâng lên một tầm cao mới bởi mỗi lần Tiểu Cúc trang điểm theo phong cách này là mình lại thấy cô nàng đẹp đến độ kinh diễm luôn đó.

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