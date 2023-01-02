Đọ sắc tạo hình công chúa với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử thua thảm chỉ vì điều này

Sao quốc tế 02/01/2023 21:30

Hiếm khi đọ sắc với nhau, Dương Tử lại thêm một lần nữa nhận trái đắng trước Địch Lệ Nhiệt Ba.

2022 là một năm tương đối thành công của Dương Tử khi có đến hai bộ phim cùng lên sóng. Cả Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Trầm Vụn Hương Phai đều gặt hái được những thành tích đáng nể. Mới đây, Dương Tử đã được mời và trở thành một trong những nghệ sĩ xuất hiện trong sự kiện Xuân Vãn của CCTV. 

Đọ sắc tạo hình công chúa với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử thua thảm chỉ vì điều này - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử - Ảnh: Internet

Ngoài ra, những hình ảnh quảng cáo của Dương Tử năm 2020 cũng bất ngờ được đào lại. Cũng là tạo hình thắt nơ trên đỉnh đầu, mỹ nhân họ Dương được khen ngợi đáng yêu hết nấc và cực kỳ hợp trong các tạo hình đáng yêu như này. 

Tuy nhiên, ngay lập tức có người đã nhận ra rằng tạo hình này của Dương Tử rất giống với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó cô nàng cũng đã từng xuất hiện với một bộ váy đỏ rực trong sự kiện mừng Tết Nguyên Đán vào tháng 2/2021. Đội chiếc nơ to màu đỏ trên đầu, thậm chí nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba còn được khen ngợi đẹp hơn Dương Tử nhiều phần. 

Đọ sắc tạo hình công chúa với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử thua thảm chỉ vì điều này - Ảnh 2
Đọ sắc tạo hình công chúa với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử thua thảm chỉ vì điều này - Ảnh 3
Tạo hình nơ trên đầu của 2 mỹ nhân - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là bởi màu sắc trang phục mà nàng mỹ nữ Tân Cương chọn trông nổi bật, rực rỡ hơn hẳn. Kiểu dáng trang phục của Dương Tử cũng lép vết hơn “kỳ phùng địch thủ” của mình.

Tuy thất thế trước Dương Tử trong khoản phim ảnh, thế nhưng không ai có thể phủ nhận được nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn thắng áp đảo.

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