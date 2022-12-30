Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về tin đồn nghỉ đóng phim do mang thai

Địch Lệ Nhiệt Ba đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau thời gian làm việc vất vả.

Mới đây một số trang báo uy tín Trung Quốc vừa đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ hình ảnh trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt mỹ nhân Tân Cương khiến người hâm mộ thích thú với khoảnh khắc khoe vòng eo săn chắc. Cũng trong bài viết, hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba tạm ngừng đóng phim, cô cũng ít tham gia sự kiện, vắng bóng trên thảm đỏ các lễ trao giải cuối năm. Tuy nhiên, việc này lại khiến cô nàng bị một số bộ phận netizen cho rằng việc cô tạm dừng hoạt động vào thời điểm cuối năm là do đang mang thai và muốn nghỉ ngơi để giữ sức khỏe cho thai nhi.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Dẫu vậy, với bức ảnh khoe eo săn chắc mới đây Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chính thức phủ nhận tin đồn mang thai và việc cô tạm ngưng đóng phim chỉ là vì muốn dành thời gian cho bản thân cũng như gia đình mà thôi.

Cô nàng khoe vòng eo săn chắc phủ nhận tin đồn mang thai - Ảnh: Internet Người đẹp dồn nhiều tâm sức cho công việc, liên tục đóng phim và tham gia sự kiện. Thậm chí, cô không có thời gian về thăm gia đình. Do đó, công chúng cũng tò mò về chuyện tình cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo Sohu, sau khi đóng máy bộ phim Công tố tinh anh hồi tháng 6, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa xác nhận dự án mới. Cô còn hai bộ phim chưa lên sóng là An Lạc truyện và Công tố tinh anh. Trong đó, với vai diễn công tố viên An Ni, mỹ nhân Tân Cương kỳ vọng tiến vào mảng phim chính kịch, tìm các vai diễn có chiều sâu hơn để nâng cao khả năng diễn xuất. Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên trẻ nhiều tài năng, cô sinh ngày 3-6-1992 tại Tân Cương - Trung Quốc. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn kết hợp với tài năng diễn xuất được đánh giá cao. Vì thế sự nghiệp của diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều khởi sắc và được lòng người hâm mộ.

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