Mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba vừa thiết lập cột mốc mới trong sự nghiệp huy hoàng của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ đỉnh lưu lượng hàng đầu Cbiz, cô có khả năng đảm nhiệm nhiều dạng nhân vật khác nhau trong các bộ phim từ hiện đại đến cổ trang. Mới đây, mỹ nhân Tân Cương chính thức công bố tin vui khi siêu thoại của cô chính thức cán mốc 10 triệu bài viết sau 6 năm thành lập. Thành tích này cho đến nay cũng chỉ có duy nhất Địch Lệ Nhiệt Ba làm được.

Thành tích ấn tượng của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Sau khi “làm mưa làm gió” với Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh hay Ngự Giao Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba sắp tái xuất với 2 dự án truyền hình là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện. Sức hút của mỹ nhân tân cương sao bao nhiêu năm qua vẫn chưa hề có sự giảm sút, chỉ cần nhắc tới tên cô mọi ánh nhìn đều sẽ đổ dồn về.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Với thành tích vừa đạt được ở trên, đa phần công chúng đều gửi lời chúc tốt đẹp đến Địch Lệ Nhiệt Ba và cho rằng thành tích này là xứng đáng với độ nổi tiếng cùng những cống hiến của cô suốt 6 năm qua. Bên cạnh đó một số netizen còn cho rằng cô nàng giờ đây đã có thể sánh ngang với các bậc đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến dự án tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, có blogger cho biết cô hiện tại chưa có ý định nhận phim mới mà chỉ tập trung nghỉ ngơi, dưỡng sức và dành thời gian cho bản thân, gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ich-le-nhiet-ba-khoe-thanh-tich-khung-moi-xac-lap-uoc-netizen-lieu-a-u-e-sanh-ngang-trieu-le-dinh-541002.html