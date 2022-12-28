Địch Lệ Nhiệt Ba ẩn ý chuyện chán đóng phim, fan lo lắng không biết nguyên nhân do đâu?

Sao quốc tế 28/12/2022 17:28

Thông tin về việc Địch Lệ Nhiệt Ba chán đóng phim đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Mới đây, một blogger nổi tiếng xứ Trung đã bất ngờ đăng tải bài viết cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba trước Tết âm lịch chưa có ý định vào đoàn phim mới. Thông tin này ngay lập tức thu hút được lượng lớn fan hâm mộ Cbiz quan tâm và đặt ra câu hỏi liệu phải chăng cô nàng đang quá chán chê môi trường làm phim ở Trung Quốc?

Nguyên nhân cho sự lo lắng này bắt nguồn từ việc dự án An Lạc Truyện của Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn chưa qua được xét duyệt. Trước đó đã có những thông tin bộ phim sẽ được cho ra mắt vào cuối năm 2022, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại gần như chắc chắn các fan của An Lạc Truyện sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới được thưởng thức bộ phim. 

Địch Lệ Nhiệt Ba ẩn ý chuyện chán đóng phim, fan lo lắng không biết nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

"An Lạc truyện" là bộ phim cổ trang Hoa ngữ tiếp theo của Nhiệt Ba. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng.

Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc.

Chính vì vậy, cư dân mạng lo ngại Địch Lệ Nhiệt Ba đang quá chán với việc quay lại đóng phim khi các dự án vẫn đang giẫm chân tại chỗ?

Địch Lệ Nhiệt Ba ẩn ý chuyện chán đóng phim, fan lo lắng không biết nguyên nhân do đâu? - Ảnh 2
Xuất hiện thông tin Mỹ nhân Tân Cương đang tỏ ra chán nản với cách làm việc của phía kiểm duyệt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên một nguồn tin khác lại cho biết dự án phim Mị Thế sắp được khởi quay. Phía đoàn làm phim đang bàn bạc để mời Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương vào vai nam nữ chính. Với sức hút của hai đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz, cộng thêm ngoại hình đẹp và chemistry quá đỉnh sẽ giúp dự án này trở nên nổi tiếng hơn.

Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chỉ là tin đồn, trong khi việc Địch Lệ Nhiệt Ba có quay lại đóng phim hay không vẫn còn là một dấu hỏi đối với người hâm mộ.

Hé lộ 'người tình mới' của Dương Tử trên màn ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng bị réo tên?

Hé lộ 'người tình mới' của Dương Tử trên màn ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng bị réo tên?

Xuất hiện thông tin về việc người tình trên màn ảnh mới của Dương Tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba An Lạc Truyện sao Châu Á sao Hoa ngữ Cung Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ 'người tình mới' của Dương Tử trên màn ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng bị réo tên?

Hé lộ 'người tình mới' của Dương Tử trên màn ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng bị réo tên?

Tứ đại đỉnh lưu nữ thần: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị loại, Triệu Lộ Tư thế chỗ

Tứ đại đỉnh lưu nữ thần: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị loại, Triệu Lộ Tư thế chỗ

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức tìm thấy người kế thừa mình, nhan sắc lẫn thần thái đều giống y chang

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức tìm thấy người kế thừa mình, nhan sắc lẫn thần thái đều giống y chang

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương chính thức tái hợp, netizen phấn khích tột độ chờ ngày ra mắt?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương chính thức tái hợp, netizen phấn khích tột độ chờ ngày ra mắt?

Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình xinh đẹp xuất sắc tựa thiên thần, nhưng liệu đã đủ trình đọ sắc với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình xinh đẹp xuất sắc tựa thiên thần, nhưng liệu đã đủ trình đọ sắc với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tình mới Dương Dương bất ngờ có động thái 'khích tướng' Địch Lệ Nhiệt Ba, phản ứng của netizen gây ngạc nhiên không kém

Tình mới Dương Dương bất ngờ có động thái 'khích tướng' Địch Lệ Nhiệt Ba, phản ứng của netizen gây ngạc nhiên không kém

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 57 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 57 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 57 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng