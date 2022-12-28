Địch Lệ Nhiệt Ba ẩn ý chuyện chán đóng phim, fan lo lắng không biết nguyên nhân do đâu?

Thông tin về việc Địch Lệ Nhiệt Ba chán đóng phim đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Mới đây, một blogger nổi tiếng xứ Trung đã bất ngờ đăng tải bài viết cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba trước Tết âm lịch chưa có ý định vào đoàn phim mới. Thông tin này ngay lập tức thu hút được lượng lớn fan hâm mộ Cbiz quan tâm và đặt ra câu hỏi liệu phải chăng cô nàng đang quá chán chê môi trường làm phim ở Trung Quốc? Nguyên nhân cho sự lo lắng này bắt nguồn từ việc dự án An Lạc Truyện của Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn chưa qua được xét duyệt. Trước đó đã có những thông tin bộ phim sẽ được cho ra mắt vào cuối năm 2022, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại gần như chắc chắn các fan của An Lạc Truyện sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới được thưởng thức bộ phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet "An Lạc truyện" là bộ phim cổ trang Hoa ngữ tiếp theo của Nhiệt Ba. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng. Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc.

Chính vì vậy, cư dân mạng lo ngại Địch Lệ Nhiệt Ba đang quá chán với việc quay lại đóng phim khi các dự án vẫn đang giẫm chân tại chỗ? Xuất hiện thông tin Mỹ nhân Tân Cương đang tỏ ra chán nản với cách làm việc của phía kiểm duyệt - Ảnh: Internet Tuy nhiên một nguồn tin khác lại cho biết dự án phim Mị Thế sắp được khởi quay. Phía đoàn làm phim đang bàn bạc để mời Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương vào vai nam nữ chính. Với sức hút của hai đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz, cộng thêm ngoại hình đẹp và chemistry quá đỉnh sẽ giúp dự án này trở nên nổi tiếng hơn. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chỉ là tin đồn, trong khi việc Địch Lệ Nhiệt Ba có quay lại đóng phim hay không vẫn còn là một dấu hỏi đối với người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ich-le-nhiet-ba-an-y-chuyen-chan-ong-phim-fan-lo-lang-khong-biet-nguyen-nhan-do-au-540566.html