Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức tìm thấy người kế thừa mình, nhan sắc lẫn thần thái đều giống y chang

Sao quốc tế 17/12/2022 18:30

Điền Hi Vi được cho là mỹ nhân có thể kế nhiệm Địch Lệ Nhiệt Ba vì sở hữu nhiều nét giống y đúc mỹ nhân tân cương.

Mới đây, cư dân mạng đang xôn xao trước bài thảo luận được một blogger xứ Trung đăng tải có liên quan trực tiếp đến Điền Hi Vi - nữ diễn viên có tài nhưng lắm tật vì những phát ngôn không biết điểm dừng trong vài ngày vừa qua. 

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức tìm thấy người kế thừa mình, nhan sắc lẫn thần thái đều giống y chang - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Điền Hi Vi - Ảnh: Internet

Theo đó, bài viết được đăng tải có nội dung là: "Liệu Điền Hi Vi có phải người kế nhiệm Địch Lệ Nhiệt Ba hay không?". Lý do được cho là bởi cả hai đều là những cô gái ngọt ngào, sở hữu chiều cao ấn tượng lẫn nhan sắc quyến rũ đến chết người. 

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức tìm thấy người kế thừa mình, nhan sắc lẫn thần thái đều giống y chang - Ảnh 2
Điền Hi Vi được cho là người có khả năng kế thừa Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Bài viết trên sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ của hai diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, không ít netizen cho rằng Điền Hi Vi còn một chặng đường dài nữa mới có thể sánh với Địch Lệ Nhiệt đó là còn chưa kể mỹ nhân tân cương vốn rất ít drama còn ngược lại Điền Hi Vi thường xuyên vướng phải những rắc rối liên quan đến phát ngôn của mình. 

Sau thành công của bộ phim cổ trang Khanh Khanh Nhật Thường, tên tuổi của Điền Hi Vi càng được khán giả quan tâm. Cô được khen ngợi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào cùng diễn xuất ấn tượng nhưng cũng trở thành nhân vật gây tranh cãi nhất những ngày qua vì phát ngôn "kém duyên" và chuyện đời tư của mình.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương chính thức tái hợp, netizen phấn khích tột độ chờ ngày ra mắt?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương chính thức tái hợp, netizen phấn khích tột độ chờ ngày ra mắt?

Thông tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp tái hợp trong phim mới đang khiến fan xứ Trung sung sướng đến phát điên.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Điền Hi Vi sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương chính thức tái hợp, netizen phấn khích tột độ chờ ngày ra mắt?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương chính thức tái hợp, netizen phấn khích tột độ chờ ngày ra mắt?

Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình xinh đẹp xuất sắc tựa thiên thần, nhưng liệu đã đủ trình đọ sắc với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình xinh đẹp xuất sắc tựa thiên thần, nhưng liệu đã đủ trình đọ sắc với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tình mới Dương Dương bất ngờ có động thái 'khích tướng' Địch Lệ Nhiệt Ba, phản ứng của netizen gây ngạc nhiên không kém

Tình mới Dương Dương bất ngờ có động thái 'khích tướng' Địch Lệ Nhiệt Ba, phản ứng của netizen gây ngạc nhiên không kém

Thể hiện sự ngưỡng mộ với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen chỉ trích thậm tệ: 'Còn lâu mới có cửa'

Thể hiện sự ngưỡng mộ với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen chỉ trích thậm tệ: 'Còn lâu mới có cửa'

Mối quan hệ bất ngờ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và bà xã Nhậm Gia Luân

Mối quan hệ bất ngờ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và bà xã Nhậm Gia Luân

Fan couple Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức hết cửa hẹn hò, phải chăng là do mỹ nhân này?

Fan couple Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức hết cửa hẹn hò, phải chăng là do mỹ nhân này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 56 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 34 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng