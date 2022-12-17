Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức tìm thấy người kế thừa mình, nhan sắc lẫn thần thái đều giống y chang

Điền Hi Vi được cho là mỹ nhân có thể kế nhiệm Địch Lệ Nhiệt Ba vì sở hữu nhiều nét giống y đúc mỹ nhân tân cương.

Mới đây, cư dân mạng đang xôn xao trước bài thảo luận được một blogger xứ Trung đăng tải có liên quan trực tiếp đến Điền Hi Vi - nữ diễn viên có tài nhưng lắm tật vì những phát ngôn không biết điểm dừng trong vài ngày vừa qua.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Điền Hi Vi - Ảnh: Internet

Theo đó, bài viết được đăng tải có nội dung là: "Liệu Điền Hi Vi có phải người kế nhiệm Địch Lệ Nhiệt Ba hay không?". Lý do được cho là bởi cả hai đều là những cô gái ngọt ngào, sở hữu chiều cao ấn tượng lẫn nhan sắc quyến rũ đến chết người.

Điền Hi Vi được cho là người có khả năng kế thừa Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Bài viết trên sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ của hai diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, không ít netizen cho rằng Điền Hi Vi còn một chặng đường dài nữa mới có thể sánh với Địch Lệ Nhiệt đó là còn chưa kể mỹ nhân tân cương vốn rất ít drama còn ngược lại Điền Hi Vi thường xuyên vướng phải những rắc rối liên quan đến phát ngôn của mình.

Sau thành công của bộ phim cổ trang Khanh Khanh Nhật Thường, tên tuổi của Điền Hi Vi càng được khán giả quan tâm. Cô được khen ngợi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào cùng diễn xuất ấn tượng nhưng cũng trở thành nhân vật gây tranh cãi nhất những ngày qua vì phát ngôn "kém duyên" và chuyện đời tư của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ich-le-nhiet-ba-chinh-thuc-tim-thay-nguoi-ke-thua-minh-nhan-sac-lan-than-thai-eu-giong-y-chang-536003.html