Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương chính thức tái hợp, netizen phấn khích tột độ chờ ngày ra mắt?

Sao quốc tế 14/12/2022 21:26

Thông tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp tái hợp trong phim mới đang khiến fan xứ Trung sung sướng đến phát điên.

Nhờ Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của AnhDương DươngĐịch Lệ Nhiệt Ba trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Sau thành công của bộ phim này, khán giả không những muốn cả 2 trở thành người yêu của nhau mà hơn hết họ còn mong muốn được nhìn thấy 2 con người này đóng chúng với nhau trong một dự án phim ảnh thêm một lần nữa. 

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương chính thức tái hợp, netizen phấn khích tột độ chờ ngày ra mắt? - Ảnh 1
Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Như để đáp lại sự chờ đợi của mọi người, mới đây có nhiều blogger nổi tiếng xứ Trung đã lên bài cho biết dự án phim Mị Thế sắp được khởi quay. Phía đoàn làm phim đang bàn bạc để mời Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương vào vai nam nữ chính. Họ cho rằng với nhiệt lượng mà cả 2 đang có, bộ phim sẽ gặt được thành công to lớn. 

Sau khi yêu đương quá ngọt trong phim hiện đại, dân tình cũng luôn mong đợi Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba có thể đóng phim cổ trang cùng nhau. Với ngoại hình cực phẩm, chắc chắn cặp đôi này sẽ khiến người xem phải lóa mắt khi xuất hiện. Dẫu vậy, như đã nói ở trên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. 

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương chính thức tái hợp, netizen phấn khích tột độ chờ ngày ra mắt? - Ảnh 2
Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của fan trong việc tái hợp trên màn ảnh một lần nữa - Ảnh: Internet

Có nguồn tin cho biết dự án phim Mị Thế sẽ được khai máy vào đầu năm sau. Hiện phía đoàn làm phim vẫn đang tích cực thảo luận để mời Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp.

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