Sự thật đằng sau thông tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp kết hôn với nhau?

Tin đồn Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức kết hôn khiến netizen tỏ ra thích thú.

Mới đây, cư dân mạng bấn loạn trước hình ảnh cặp đôi Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đi đăng ký kết hôn. Nhiều fan bắt đầu lên bài chúc mừng cặp đôi đã chính thức về chung một nhà, nhưng sự thật đằng sau đã khiến họ một phen ngả ngửa.

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Cụ thể tên tuổi cặp đôi chính của phim đã lên hot search vì một bức ảnh đi đăng ký kết hôn. Được biết, ảnh này do fan của họ thực hiện và lập tức gây hiểu lầm sau khi được lan truyền.

Dù biết đây chỉ là ảnh ghép, nhưng nó đã mang tới lượng quan tâm cực lớn từ phía cư dân mạng xứ Trung bởi trong suốt thời gian vừa qua fan couple vẫn luôn mong chờ cả 2 đến với nhau.

Thời gian gần đây, các blogger xứ Trung bàn luận xôn xao về khả năng “tái hợp” của cặp đôi Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy cặp đôi sẽ tái hợp trong thời gian tới đyaa.

Cặp đôi nhận được phần lớn sự ủng hộ từ fan đến với nhau - Ảnh: Internet

Mặc dù bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã phát sóng được một năm nhưng phản ứng ăn ý của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thể nào quên. Nhiều người hâm mộ hy vọng rằng cặp đôi sẽ hẹn hò ngoài đời thực.

Ngoài ra trước đó fan còn tìm ra được những bằng chứng cụ thể như Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng đội mũ lưỡi trai, áo khoác trắng và áo len. Vào tháng 12 năm 2021, cả hai được cho là đã chia sẻ một bữa ăn mang đi cùng nhau vì hậu cảnh của bức ảnh ám chỉ rằng họ đang ở cùng một địa điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-ang-sau-thong-tin-duong-duong-va-ich-le-nhiet-ba-sap-ket-hon-voi-nhau-531206.html