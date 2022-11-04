Kim Ưng bất ngờ thay đổi điều lệ trước lễ trao giải: Tất cả là vì Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 04/11/2022 23:18

Netizen bất ngờ trước điều lệ thay đổi của giải Kim Ưng.

Kim Ưng từng là một trong 3 giải thưởng phim truyền hình danh giá nhất nhì Trung Quốc. Tuy nhiên, sau sự kiện "thủy hậu" vào năm 2018, sự uy tín của buổi lễ đã bị giảm sút một cách đáng kể. Chính vì vậy nên nhằm để lấy lại được thể diện cho minh ban tổ chức đã buộc phải có những thay đổi trong năm nay. 

Kim Ưng bất ngờ thay đổi điều lệ trước lễ trao giải: Tất cả là vì Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Kim Ưng đang bị ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên trước khi đi đến những sự thay đổi đáng kể, ngược dòng thời gian về năm 2018 khi Địch Lệ Nhiệt Ba đạt danh hiệu Thị hậu Kim Ưng, cô bị người người nhà nhà mỉa mai. Bộ phim giúp nữ diễn viên đạt giải là Lý Huệ Trân Xinh Đẹp có điểm douban tụt dốc thảm hại, bản thân cô cũng bị đặt danh xưng "thủy hậu".

Kim Ưng bất ngờ thay đổi điều lệ trước lễ trao giải: Tất cả là vì Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Sau sự kiện của mỹ nhân Tân Cương, Kim Ưng bị chê là có địa vị thấp hơn Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên. Ngoài ra ra giải thưởng danh giá này còn bị mỉa mai thậm tệ khi một số bộ phận netizen cho rằng đây là giải thưởng không dựa trên tiêu chí nào một cách công bằng nào cả. 

Vừa qua, Phi Thiên đã diễn ra tốt đẹp với chiến thắng thuộc về Nhiệt Y Trát và Vương Lôi. Đa số khán giả đều tán thành Thị hậu và Thị đế Phi Thiên 2022, đồng thời khen hội đồng trao giải công tâm, nhìn vào năng lực chứ không nhìn độ nổi tiếng.

Kim Ưng bất ngờ thay đổi điều lệ trước lễ trao giải: Tất cả là vì Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Nếu không thay đổi Kim Ưng khó có thể lấy lại được vị thế của mình như xưa - Ảnh: Internet

Kim Ưng năm nay cũng thay đổi thể lệ khi không công bố danh sách đề cử của 7 hạng mục lớn như Thị hậu, Thị đế, nam phụ, nữ phụ, biên kịch, đạo diễn. Tại đêm trao giải, ban tổ chức mới công bố danh sách đề cử, đồng thời tuyên bố luôn kết quả chung cuộc.

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