Kim Ưng bất ngờ thay đổi điều lệ trước lễ trao giải: Tất cả là vì Địch Lệ Nhiệt Ba

Kim Ưng từng là một trong 3 giải thưởng phim truyền hình danh giá nhất nhì Trung Quốc. Tuy nhiên, sau sự kiện "thủy hậu" vào năm 2018, sự uy tín của buổi lễ đã bị giảm sút một cách đáng kể. Chính vì vậy nên nhằm để lấy lại được thể diện cho minh ban tổ chức đã buộc phải có những thay đổi trong năm nay.

Kim Ưng đang bị ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên trước khi đi đến những sự thay đổi đáng kể, ngược dòng thời gian về năm 2018 khi Địch Lệ Nhiệt Ba đạt danh hiệu Thị hậu Kim Ưng, cô bị người người nhà nhà mỉa mai. Bộ phim giúp nữ diễn viên đạt giải là Lý Huệ Trân Xinh Đẹp có điểm douban tụt dốc thảm hại, bản thân cô cũng bị đặt danh xưng "thủy hậu".