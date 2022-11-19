Hé lộ danh tính người yêu của Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình couple 'Dương Dương - Nhiệt Ba' chính thức 'xuống thuyền'?

Dự án phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du sẽ chính thức trình làng khán giả vào thời gian tới đây.

Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền tin đồn bộ phim nổi tiếng một thời Hạnh Phúc Trong Tầm Tay của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du sẽ chính thức được chiếu ở Thái Lan từ 19/11 tới. Ngay lập tức điều này đã thu hút một lượng lớn sự chú ý từ phía người hâm mộ. Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - Ảnh: Internet Được chuyển thể từ tiểu thuyết Yêu Đương Là Chuyện Nghiêm Túc của tác giả mạng Ngải Tiểu Đồ, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay là câu chuyện xoay quanh mối quan hệ từ kẻ thù trở thành bạn bè rồi sau đó là người yêu giữa Chu Phóng và Tống Lẫm.

Chu Phóng (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) là nhà thiết kế thời trang tài giỏi, xinh đẹp nhưng lại bị chồng sắp cưới “cắm sừng” ngay trong ngày chụp ảnh cưới. Hoàng Cảnh Du trong vai Tống Lẫm – tổng giám đốc công ty Vạn Phong đẹp trai, giàu có. Tống Lẫm mất ba mẹ từ nhỏ nên anh phải một mình tự chăm sóc em gái Tống Lạc. Tống Lẫm bề ngoài có vẻ rất lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, đặc biệt là đối với những người mà anh yêu thương. Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Quen biết và ghét bỏ đối phương sau khi trải qua một vụ kiện thương mại, định mệnh khiến Chu Phóng và Tống Lẫm xích lại gần nhau do yêu cầu của công việc. Dù xảy ra nhiều mâu thuẫn, họ cảm nhận được sự chân thành của đối phương và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Ngoài ra, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay cũng là bộ phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của cặp đôi Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có lẽ là tác phẩm dính nhiều scandal "tai bay vạ gió" nhất nhì làng điện ảnh Hoa ngữ. Tin đồn cặp đôi chính phim giả tình thật nổ ra ngay trong quá trình ghi hình, lùm xùm đời tư của Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị triệu hồi trước thềm lên sóng, bộ phim rơi vào tình cảnh "thất sủng" trên tất cả các bảng xếp hạng khi khán giả đồng loạt chê bai cốt truyện lỗi thời, tình tết nhàm chán và diễn xuất hời hợt của dàn cast,... Mới đây, tiếp tục là một phân cảnh gây tranh cãi trong những tập cuối của bộ phim khi Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đã thực hiện màn vũ đạo cực kỳ nóng bỏng.

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