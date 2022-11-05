Câu hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba và AngelaBaby ai hơn ai về địa vị chính thức có lời giải đáp: Tất cả là nhờ người đàn ông này

Sao quốc tế 05/11/2022 18:57

Sau tất cả cuối cùng câu hỏi gây nhức nhối cho netizen xứ Trung về AngelaBaby và Địch Lệ Nhiệt Ba ai hơn ai cuối cùng cũng đã có lời giải.

Có lẽ khán giả Trung Quốc đã không còn quá xa lạ với 2 cái AngelaBaby và Địch Lệ Nhiệt Ba khi cả 2 đều đang là những mỹ nhân hàng đầu tại làng giải trí xứ Trung. Ngoài ra 2 người còn có sự nghiệp diễn xuất đồ xộ với hàng loạt dự án lớn, chính vì vậy không mấy khó hiểu khi 2 ngôi sao này thường bị đem ra so sánh với nhau. 

Câu hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba và AngelaBaby ai hơn ai về địa vị chính thức có lời giải đáp: Tất cả là nhờ người đàn ông này - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và AngelaBaby - Ảnh: Internet

Để tìm ra câu trả lời mới đây thông qua bài đăng của một nam blogger nổi tiếng đã có đôi chút sự so sánh giữa cả 2 như sau. Cụ thể, một trong những bộ phim khiến công chúng chú ý nhất là Mộ Sắc Tâm Ước do Angelababy và Nhậm Gia Luân đóng chính. 

Câu hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba và AngelaBaby ai hơn ai về địa vị chính thức có lời giải đáp: Tất cả là nhờ người đàn ông này - Ảnh 2
AngelaBaby bất ngờ xếp sau Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến netizen cảm thấy bất ngờ đó chính là việc tên của Nhậm Gia Luân trong bài đăng mới nhất về phim được xếp trước Angelababy, điều này vốn chưa bao giờ xảy ra với những phim mà vợ cũng Huỳnh Hiểu Minh từng tham gia. Điều này cho thấy sức hút của AngelaBaby đã bị suy giảm đáng kể từ lúc vướng vào lùm xùm hôn nhân. 

Câu hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba và AngelaBaby ai hơn ai về địa vị chính thức có lời giải đáp: Tất cả là nhờ người đàn ông này - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, có không ít cư dân mạng lại cho rằng có vẻ như Nhậm Gia Luân chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc địa vị của Angelababy không bằng Địch Lệ Nhiệt Ba. Vào đầu năm nay, khi hợp tác trong Ngự Giao Ký, chàng mỹ nam 8x chỉ được phiên 2 và xếp sau nàng hoa tuyết Tân Cương. Ngoài ra trong phim, Nhậm Gia Luân còn bị coi là điểm đen và phải trông cậy vào màn ''gánh team'' của mỹ nhân Tân Cương. 

Dẫu vậy vẫn có không ít fan của AngelaBaby cho rằng nhất định có sự nhằm lẫn nào đó và vụ việc vẫn đang được tranh cãi nảy lửa trên bài đăng của nam blogger này. 

Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Angela Baby Nhậm Gia Luân sao Châu Á sao Hoa ngữ

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