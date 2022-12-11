Tình mới Dương Dương bất ngờ có động thái 'khích tướng' Địch Lệ Nhiệt Ba, phản ứng của netizen gây ngạc nhiên không kém

Năm 2021, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu hợp tác trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh . Sở hữu visual và chemistry quá đỉnh khiến cặp đôi này liên tục vướng vào nghi vấn “phim giả tình thật”. Dẫu vậy trong suốt một khoảng thời gian dài với liên tiếp tin đồn lộ hint hẹn hò, cả 2 vẫn chưa từng một lần thừa nhận mối quan hệ khiến fan couple có đôi chút hụt hẫng.

Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ ảnh chụp tạp chí mới của Vương Sở Nhiên được tung lên mạng và nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, điều dân tình chú ý không phải bởi bộ ảnh này đẹp mà nó lại gợi nhớ đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Bởi trước đó không lâu, mỹ nhân họ Địch cũng từng diện mộ bộ váy tương tự và dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán khi Địch Lệ Nhiệt Ba được fan khen ngợi nhiều hơn hẳn. Không chỉ sở hữu thân hình hoàn hảo, Địch Lệ Nhiệt Ba còn có nhan sắc ấn tượng, ít ai bì kịp.

Bức ảnh khiến cô nàng nhận về nhiều bình luận trái chiều - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có không ít người lên tiếng bảo vệ Vương Sở Nhiên. Họ cho rằng trang phục cô nàng mặc do bên tạp chí chọn, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Đồng thời cũng cho rằng cả 2 sở hữu nhan sắc khác nhau, mỗi người có điểm nổi trội riêng biệt nên việc nói ai xuất sắc hơn ai là chuyện rất khó.