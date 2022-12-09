Mối quan hệ bất ngờ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và bà xã Nhậm Gia Luân

Địch Lệ Nhiệt Ba và bà xã Nhậm Gia Luân được cho là không hề ưa nhau một chút nào?.

Đầu năm 2022, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến màn kết hợp như mơ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký. Phim cũng vừa nhận được cúp vàng danh giá tại đêm hội Weibo 2022 khiến người hâm mộ vỡ òa hạnh phúc.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Bên cạnh nội dung dễ xem, màn tương tác giữa cặp đôi nam - nữ chính - Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả. Thậm chí tại thời điểm phim đang được công chiếu, không ít fan hâm mộ đã đẩy thuyền cả 2 đến với nhau bất chấp việc sao nam này đã có vợ.

Không chỉ kết hợp với nhau tốt trên màn ảnh mà mối quan hệ của 2 sao diễn viên chính ngoài đời cũng rất tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba còn được xem là người bạn tốt của cả vợ chồng Nhậm Gia Luân.

Nhậm Gia Luân và bà xã - Ảnh: Internet

Cụ thể theo một số nguồn tin từ báo uy tín Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có mối quan hệ khá tốt đẹp. Mỹ nhân Tân Cương đã giới thiệu những nhà hàng ngon mà cô ấy biết cho vợ chồng Nhậm Gia Luân. Thậm chí, có lần, Địch Lệ Nhiệt Ba còn hẹn vợ của Nhậm Gia Luân đi ăn mà không có sự góp mặt của nam diễn viên.

Chứng kiến màn xử lý khéo léo của Địch Lệ Nhiệt Ba, không ít fan tỏ rõ sự hài lòng dành cho cô nàng khi không để cho sự việc đi quá xa mà trái lại còn rất biết cách để vợ chồng Nhậm Gia Luân không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào, để thuận tiện cho việc quay phim.

Ngự Giao Ký là him kể về mối tình giữa giao nhân (người cá) và ngự yêu sư (người thuần hóa yêu quái). 6 năm trước, Thuận Đức công chúa dưới sự trợ giúp của Thiên Sư đã bắt được một giao nhân vô cùng mạnh mẽ. Giao nhân này được đưa tới Ngự Yêu Cốc, là nơi chuyên hàng phục yêu quái...

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