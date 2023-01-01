Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên lên hot search vì một tấm hình, nhan sắc được khen ngợi không ngớt

Sao quốc tế 01/01/2023 16:54

Tạo hình công chúa Ba Tư của Địch Lệ Nhiệt Ba sau thời gian dài bỗng trở nên hot trở lại.

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn nổi tiếng vì nhan sắc thuộc top nhất nhì Cbiz. Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên trong tạo hình công chúa Ba Tư bỗng "hot" trở lại vì quá xuất sắc. 

Nét đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba khá tây nên vô cùng phù hợp với tạo hình này. Dù chỉ chụp góc nghiêng nhưng có thể thấy rõ sống mũi cao, khuôn mặt lạnh lùng của cô nàng cộng thêm trang phục công chúa này cứ như thể sinh ra là để dành cho mỹ nhân Tân Cương khoác lên mình. 

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên lên hot search vì một tấm hình, nhan sắc được khen ngợi không ngớt - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Được biết đây là tạo hình trong chương trình Keep Running mà mỹ nhân Tân Cương từng tham gia. Người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối vì chưa bộ phim nào Địch Lệ Nhiệt Ba có tạo hình đẹp như vậy. Thậm chí nhìn vào tạo hình này của cô, không ít người tỏ ra say mê đắm đuối và mong muốn có một bộ phim tương tự để được ngắm nhìn lại vẻ đẹp này thêm một lần nữa. 

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên lên hot search vì một tấm hình, nhan sắc được khen ngợi không ngớt - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên lên hot search vì một tấm hình, nhan sắc được khen ngợi không ngớt - Ảnh 3
 Nhan sắc xinh đẹp của cô nàng - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba “lên như diều gặp gió” khi trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng và góp mặt trong nhiều dự án phim lớn. 

Dù diễn xuất còn gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận mỹ nhân sinh năm 1992 vẫn đang là nữ diễn viên lượng người xem đông đảo tại Cbiz bất chấp dư luận. 

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