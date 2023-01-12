Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp kết hợp với Tiêu Chiến trong dự án phim mới, netizen: 'Dương Tử nên lo lắng từ đây'

Sao quốc tế 12/01/2023 17:30

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến sắp kết hợp với nhau khiến netizen tỏ ra vô cùng phấn khích.

Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của Dữ Phượng Hành, đến nay Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa quyết định dự án tiếp theo. Với việc hiện đang là một trong những nữ diễn viên hot nhất Cbiz nên netizen cho rằng các sản phẩm tiếp theo của cô nàng hứa hẹn sẽ là những dự án lớn và hấp dẫn nhất từ trước tới nay. 

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp kết hợp với Tiêu Chiến trong dự án phim mới, netizen: 'Dương Tử nên lo lắng từ đây' - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Bằng chứng là đã xuất hiện hàng loạt thông tin cho rằng mỹ nhân họ Triệu sẽ kết hợp với nam diễn viên Tiêu Chiến trong một bộ phim tới đây. Thông tin này ngay lập tức đã thu hút được lượng lớn người hâm mộ quan tâm và tỏ ra cực kỳ phấn khích với sự kết hợp này. 

Chưa kể với việc tin tức này được chính người trong ngành đưa ra nên lại càng đáng tin cậy hơn nữa. Chính vì vậy, rất nhiều người tin rằng sắp tới hai đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz này sẽ đóng chung trong một bộ phim.

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp kết hợp với Tiêu Chiến trong dự án phim mới, netizen: 'Dương Tử nên lo lắng từ đây' - Ảnh 2
Cả 2 vẫn giữ im lặng trước thông tin đóng chung phim với nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng khả năng Tiêu Chiến – Triệu Lệ Dĩnh đóng chung phim là không cao. Nguyên nhân là bởi có nguồn tin cho biết nàng tiểu hoa 85 đang có ý định chuyển sang đóng phim điện ảnh sau khi liên tiếp gặt hái thành công ở mảng truyền hình. Trong khi đó, Tiêu Chiến lại chưa có ý định lấn sân điện ảnh mà tiếp tục trụ vững ở mảng truyền hình. 

Dẫu vậy đó mới chỉ là những nhận định của người hâm mộ bởi những người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng về vấn đề này nhưng nếu thông tin trên là sự thật, chắc chắn bộ phim sẽ thu hút một lượng lớn người xem. 

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Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh trên hình bị netizen mỉa mai vì quá khác ngoài đời thực.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tiêu Chiến Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến sao Châu Á sao Hoa ngữ

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