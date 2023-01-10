Đều là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng cách đối xử với trợ lý lại trái ngược nhau: Triệu Lộ Tư bị chỉ trích chảnh chọe, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hết lời

Cách hành xử của các mỹ nhân Cbiz đối với trợ lý luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Dương Mịch Dương Mịch bị cho là tỏ thái độ với nam MC - Ảnh: Internet Gây tranh cãi nhiều nhất trong mấy ngày gần đây là cách ứng xử của Dương Mịch trong một buổi livestream. Có vẻ như MC là một nhân viên mới, chưa thành thạo với công việc. Tuy nhiên, thái độ của mỹ nhân họ Dương lại khiến cho khán giả tỏ vẻ không hài lòng khi có ý kiến cho rằng cô gây khó dễ cho nam MC. Cụ thể trong lúc tương tác qua lại, Dương Mịch không ngừng nhắc nhở và can thiệp vào cách làm việc của MC. Nhiều người cho rằng cô đang có thái độ thiếu tôn trọng với người làm thuê. Mà trong quá trình livestream, Dương Mịch có phần bày tỏ nguyện vọng của bản thân nhưng lại phải nhìn vào máy nhắc chữ mới nói được. Điều này làm netizen rất khó hiểu, cho rằng Dương Mịch giả dối đến cả nguyện vọng cũng không thể nói ra.

Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Nhắc về nữ hoàng rating không quá khó khăn khi hầu hết mọi người đều cho rằng cô là một trong những mỹ nhân có tính cách lành tính nhất Cbiz. Bằng chứng là trong sự kiện gần đây, thợ makeup làm tóc Chu Khiêm Thành đã có dịp được làm việc với Triệu Lệ Dĩnh. Bản thân thợ làm tóc cũng cho biết khi làm việc với nữ diễn viên cảm giác rất thoải mái khi cô nàng không tỏ thái độ mà còn rất vui vẻ. Chu Khiêm Thành cũng quan sát rất kỹ cách Triệu Lệ Dĩnh đối xử với nhân viên công tác, và nhìn ra được nữ diễn viên là người chịu thương chịu khó, không làm phiền người khác, cũng không phân biệt đối xử. Điều này càng giúp cho mỹ nhân này ghi điểm trong mắt khán giả.

Triệu Lộ Tư Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Gần đây, Triệu Lộ Tư cũng vướng tranh cãi không nhỏ về cách đối xử với trợ lý. Có người chê trách cô thái độ ngôi sao khi để nhân viên của mình mang tất cho. Tuy nhiên, video đưa ra cho thấy sự việc không phải như vậy. Hơn nữa, fan của Triệu Lộ Tư cũng lên tiếng, cho biết quan hệ giữa nữ diễn viên và các staff rất tốt, như người thân bạn bè. Riêng với trợ lý, Triệu Lộ Tư lại càng đối xử tốt hơn. Cả hai bên nhau nhiều năm và coi như chị em thân thiết nên không có chuyện cô nàng tỏ ra chảnh chọe với trợ lý của mình. Tuy nhiên, hiện tại vẫn có một số người chỉ trích cô nàng vì chuyện này.

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