Hé lộ nhan sắc của bố mẹ 'mỹ nhân xuyên không', như này bảo sao Triệu Lộ Tư không xinh đẹp cơ chứ

Nhan sắc của bố mẹ Triệu Lộ Tư khiến fan không khỏi phần bất ngờ vì quá đẹp.

Kể từ khi gia nhập giới giải trí đến nay, Triệu Lộ Tư đã chinh phục khán giả với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Nụ cười đáng yêu cùng đường nét thanh tú của nàng tiểu hoa 95 không khỏi khiến cho khán giả bị hớp hồn. Mới đây dân tình đã mường tượng ra được lý do vì sao mỹ nhân này lại có được nhan sắc xinh đẹp như vậy khi nhìn vào ảnh bố mẹ của cô.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh được đăng tải, cả bố lẫn mẹ của Triệu Lộ Tư đều khiến dân tình ngỡ ngàng với ngoại hình cực đẹp của mình. Đặc biệt, hình ảnh thời trẻ của bố nàng tiểu hoa được nhận xét là có vibe hợp để trở thành minh tinh. Có thể thấy cô nàng thừa hưởng hết được vẻ đẹp của ông bố đẹp trai của mình từ chiếc mũi cao cho đến góc cạnh trên mặt.

Bố mẹ Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Nhờ lợi thế gen di truyền cực mạnh, hiện tại mỹ nhân 9x này có thể cân được mọi kiểu tạo hình từ cổ trang đến hiện đại. Gần đây nhất, Triệu Lộ Tư gây ấn tượng mạnh với một loạt tạo hình trong dự án cổ trang tiên hiệp Thần Ẩn.

'Thần ẩn' có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đây là dự án thuộc cấp S, dự kiến quay hình trong khoảng 3 tháng.

Nội dung phim được xem như là phần ngoại truyện của 'Thiên cổ quyết trần', xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ. Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải.

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