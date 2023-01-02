Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án: Fan phát số trước sự kết hợp của cặp đôi siêu hot Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư?

Xuất hiện thông tin Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư sắp sửa kết hợp chung trong một dự án.

Ở thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư đều là những lưu lượng rất được quan tâm của Cbiz. Không chỉ có ngoại hình đẹp, hai ngôi sao này còn có nhiều vai diễn được khán giả đánh giá cao. Cũng chính vì vậy, nhiều người tin rằng nếu kết hợp với nhau cả 2 sẽ tạo nên một cơn sốt vô cùng lớn đối với fan phim sao Hoa ngữ.

Triệu Lộ Tư và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết có nhà sản xuất đang muốn mời Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư hợp tác cùng nhau. Theo đó, cặp đôi lưu lượng này sẽ đóng chung trong dự án phim mang tên Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án. Chưa cần biết nội dung của phim ra sao nhưng thông tin này đã nhận được lượng lớn người hâm mộ quan tâm và vô cùng háo hức.

Sức hút của cặp đôi là không phải bàn cãi - Ảnh: Internet

Song bên cạnh đó cũng có một vài sự lo lắng xuất hiện, cụ thể là một số người lo ngại về khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư bởi cô nàng thường không có thói quen ổn định, lúc đóng dở lúc đóng hay nên nếu nói về độ thành công của phim e rằng vẫn còn rất khó. Dẫu vậy đó mới chỉ là nhận đình còn muốn biết kết quả ra sao e rằng vẫn phải chờ cho đến khi cặp đôi chính xác nhận.

Nếu đồng ý hợp tác trong Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án thì đây là lần thứ hai Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư đóng chung phim. Trước đó, cặp đôi này cũng rất được yêu thích trong bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoang-cach-giua-chung-ta-va-toa-an-fan-phat-so-truoc-su-ket-hop-cua-cap-oi-sieu-hot-tieu-chien-va-trieu-lo-tu-542002.html