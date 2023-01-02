Chưa kịp đẩy thuyền Dương Dương và Triệu Lộ Tư đến với nhau, fan couple lo lắng trước hành động 'bóc phốt' của nhà trai

Vào đầu năm nay, bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng đã chính thức lên sóng. Dự án hợp tác đầu tay của cặp đôi lưu lượng này nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Dẫu cho bộ phim không mang lại thành công như mong muốn khi có nhiều ý kiến chê bai về khả năng diễn xuất của cặp đôi chính nhưng về mặt cảm xúc cả Dương Dương và Triệu Lộ Tư đã để lại hình ảnh khó quên trong lòng người xem.



Triệu Lộ Tư và Dương Dương - Ảnh: Internet

Cũng chính vì vậy mà không ít netizen đẩy thuyền cả 2 đến với nhau, mới đây nhất dân tình lại vô cùng ngỡ ngàng khi có tin Dương Dương lên tiếng tố Triệu Lộ Tư là người mắc bệnh ngôi sao. Cụ thể nữ chính Tinh Hán Xán Lạn được cho là đã nghỉ 4 ngày liên tiếp khiến việc quay phim chậm hơn hẳn so với dự kiến.