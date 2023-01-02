Chưa kịp đẩy thuyền Dương Dương và Triệu Lộ Tư đến với nhau, fan couple lo lắng trước hành động 'bóc phốt' của nhà trai

Dương Dương bất ngờ tố Triệu Lộ Tư có thái độ ngôi sao tại hậu trường.
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Vào đầu năm nay, bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng đã chính thức lên sóng. Dự án hợp tác đầu tay của cặp đôi lưu lượng này nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Dẫu cho bộ phim không mang lại thành công như mong muốn khi có nhiều ý kiến chê bai về khả năng diễn xuất của cặp đôi chính nhưng về mặt cảm xúc cả Dương Dương và Triệu Lộ Tư đã để lại hình ảnh khó quên trong lòng người xem.
Cũng chính vì vậy mà không ít netizen đẩy thuyền cả 2 đến với nhau, mới đây nhất dân tình lại vô cùng ngỡ ngàng khi có tin Dương Dương lên tiếng tố Triệu Lộ Tư là người mắc bệnh ngôi sao. Cụ thể nữ chính Tinh Hán Xán Lạn được cho là đã nghỉ 4 ngày liên tiếp khiến việc quay phim chậm hơn hẳn so với dự kiến.
Tuy nhiên, ngay lập tức đã có cư dân mạng lên tiếng minh oan cho Dương Dương. Theo đó, người lên tiếng tố Triệu Lộ Tư mắc bệnh ngôi sao, làm ảnh hưởng đến đoàn phim là một blogger có cùng tên với Dương Dương. Chưa kể trước đó nam diễn viên luôn lên tiếng nói tốt về bạn diễn của mình nên việc anh tố mỹ nhân xuyên không có thái độ ngôi sao là không đúng sự thật.
Gần đây, Triệu Lộ Tư bỗng bị đẩy lên “đầu sóng ngọn gió” khi video cô nàng để trợ lý đi tất hộ bị đăng tải lên mạng. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra tuy nhiên nàng tiểu hoa vẫn khiến nhiều người không hài lòng với cách làm việc của mình.
Triệu Lộ Tư khởi nghiệp với chương trình Super Girl của Đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc, hiện là diễn viên tiềm năng, được nhiều khán giả yêu thích. Cô có gương mặt xinh xắn, các đường nét nhỏ nhắn, da mịn dù để mộc, vì thế được gọi là "Nữ thần mặt mộc Cbiz". Dù vậy, một số người cho rằng đường nét trên khuôn mặt cô "nhạt", diễn xuất không nổi bật.