TOP mỹ nhân Hoa ngữ khoe sắc với hồng y trên màn ảnh 2022: Lưu Thi Thi xinh đẹp mỹ miều, Triệu Lộ Tư bị chê thần thái 'phèn'

Năm 2022 tiếp tục đánh dấu "cuộc chiến hồng y" giữa các mỹ nhân đình đám màn ảnh Hoa ngữ. Có người hoàn toàn ghi điểm với vẻ ngoài đẹp đến mê hoặc còn có người thì cho thấy bản thân không phù hợp nên bị dìm nhan sắc đến thương. Sau đây là một số mỹ nhân nổi bật trong trang phục hồng y trên màn ảnh 2022.

Tuy nhiên, nàng tiểu hoa 8X lại vô tình "để lọt" một kiểu váy áo khá kém sắc, bị dân tình chê bai không tiếc lời. Trang phục này có màu đỏ khá chói, trái ngược với vẻ đẹp như mọi khi nhìn Lưu Diệc Phi trong tạo hình này phải nói bị dìm nhan sắc không thương tiếc, một số người còn cho rằng nhìn cô nàng cứ như bị xuống cấp từ nữ thần xuống thành người thường vậy đấy.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tham gia 2 dự án lớn trong năm 2022 là Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã có dịp thử sức lần nữa với tạo hình hồng y khó nhằn.

Tuy nhiên cũng giống như đàn chị Lưu Diệc Phi, cô nàng cũng bị dân tình xứ Trung cho rằng không hợp với kiểu trang phục hồng y "ngôn tình". Ngoài ra khi đứng cạnh những nam thần cổ trang như Dương Dương, nữ diễn viên lại càng trở nên lép vế và "lệch pha". Chưa kể nhan sắc của nữ diễn viên vốn thiên về kiểu dễ thương, đáng yêu nên mặc lên mình bộ trang phục đòi hỏi thần thái như hồng y là điều rất khó nên cũng không tránh được việc Triệu Lộ Tư bị netizen chê là phèn.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Dù sở hữu dự án chưa lên sóng nhưng Lưu Thi Thi đang khiến khán giả hóng chờ ngày trở lại màn ảnh với bộ hình hồng y vô cùng khí chất. Trong Nhất Niệm Quan Sơn, nhân vật của Lưu Thi Thi trông vô cùng sắc sảo, đẹp không tì vết và còn mạnh mẽ. Đây chắc chắn là ẩn số hứa hẹn gây bùng nổ màn ảnh khi chính thức ra mắt.