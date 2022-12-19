Lưu Diệc Phi đu thành idol: Nhan sắc xuất thần chẳng kém idol hạng A Kpop, thần thái đỉnh cao khiến nhiều người phát sốt

Sao quốc tế 19/12/2022 17:30

Thần thái lẫn nhan sắc của Lưu Diệc Phi khi biến thân thành idol Kpop khiến fan bấn loạn.

Trong suốt nhiều năm qua, Lưu Diệc Phi luôn được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ Trung. Sau này, dù có nhiều mỹ nhân xinh đẹp ra mắt nhưng vẻ đẹp của cô vẫn luôn được người hâm mộ Trung Quốc dành ra ở một vị trí đặc biệt khó ai có thể chạm tới. 

Lưu Diệc Phi đu thành idol: Nhan sắc xuất thần chẳng kém idol hạng A Kpop, thần thái đỉnh cao khiến nhiều người phát sốt - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Gần đây, một video ghép mặt Lưu Diệc Phi biểu diễn bài hát Eleven của IVE gây bão mạng xã hội. Cộng đồng mạng trầm trồ bởi mỹ nhân mang vẻ đẹp đậm chất diễn viên lại phù hợp đến khó tin khi hóa thân thành 1 idol. Từ nhan sắc, thần thái cho đến vũ đạo đều được mỹ nhân này hoàn thành rất tốt, thậm chí xét một cách công bằng Lưu Diệc Phi còn khiến cho một số idol Kpop phải cảm thấy e dè nếu đứng cạnh. 

Trên thực tế, sau 2 năm debut làm diễn viên, Lưu Diệc Phi đã lấn sân sang ca hát vào năm 2004 với tư cách ca sĩ solo và nhận được nhiều sự chú ý. Sau này, mỹ nhân họ Lưu chuyên tâm cho sự nghiệp diễn xuất và hoạt động bền bỉ đến hiện tại.

Lưu Diệc Phi đu thành idol: Nhan sắc xuất thần chẳng kém idol hạng A Kpop, thần thái đỉnh cao khiến nhiều người phát sốt - Ảnh 2
Thần thái chả kém idol kpop của mỹ nhân họ Lưu - Ảnh: Internet

Trước đó dù cho mới trở lại đóng phim truyền hình sau 16 năm, Lưu Diệc Phi lập tức chiếm được cảm tình của người hâm mộ với vai diễn Triệu Phán Nhi trong Mộng Hoa Lục. Đây là bộ phim truyền hình cổ trang, lấy phụ nữ làm nhân vật trung tâm. 

Phim do Dương Dương đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Lâm Duẫn, Liễu Nham cùng các diễn viên khác. Chỉ sau một tuần công chiếu, bộ phim do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính đã trở thành phim truyền hình Hoa ngữ cổ trang hot nhất thời điểm hiện tại.

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Lưu Diệc Phi cho thấy lý do vì sao mình luôn được coi là tượng đài nhan sắc tại Trung Quốc.

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