Hé lộ lý do khiến 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi suốt thời sinh viên mãi không có lấy một mối tình vắt vai

Được mệnh danh là ''thần tiên tỷ tỷ'' của màn ảnh Cbiz, thế nhưng ít ai biết Lưu Diệc Phi lại chưa từng được ai theo đuổi khi còn là sinh viên.

Mặc dù từng bị gọi là “bình hoa di động” nhưng không ai phủ nhận rằng chính nhan sắc là yếu tố giúp Lưu Diệc Phi tồn tại trong làng giải trí luôn có tính chất đào thải cao.

Lưu Diệc Phi đến với nghề diễn khi còn rất trẻ và không khó khăn để một bước thành sao qua vai Tiểu Long Nữ khi cô mới 16 tuổi. Với vẻ đẹp “thiên tiên”, nhân vật Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi là một trong những phiên bản kinh điển nhất trong làng giải trí Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Mặc dù xinh đẹp là vậy nhưng ít ai biết rằng khi còn đi học nữ diễn viên lại chưa từng có một mối tình, để tìm hiểu kỹ nguyên nhân tại sao như vậy, mới đây một số bộ phận netizen đã đào lại quá khứ và tìm thấy một số hình ảnh của mỹ nhân họ Lưu. Có thể thấy, dù chỉ là bức hình độ phân giải thấp nhưng nhan sắc của cô vẫn tỏa sáng hơn hẳn so với những người đứng cạnh.

Nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân họ Lưu - Ảnh: Internet

Sau khi xem những bức ảnh này, nhiều cư dân mạng cũng hiểu rằng không ai có đủ can đảm để theo đuổi Lưu Diệc Phi. Vẻ đẹp của cô đơn giản là quá sáng chói, khiến ai nhìn vào cũng sẽ thấy mình kém cỏi và tự ti, có thể chỉ coi cô như là một nữ thần mà không dám đến gần.

Lưu Diệc Phi có thể không sở hữu diễn xuất xuất chúng, thậm chí gây tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên, cô luôn biết phát huy điểm mạnh của mình khi chọn những nhân vật thế mạnh với điệu bộ và biểu cảm nhẹ nhàng, tự nhiên. Và thành công của phim không thể thiếu sự cộng hưởng của Trần Hiểu - một nam diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-ly-do-khien-than-tien-ty-ty-luu-diec-phi-suot-thoi-sinh-vien-mai-khong-co-lay-mot-moi-tinh-vat-vai-529890.html