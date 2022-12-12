Hé lộ cách giữ gìn nhan sắc vạn người mê của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Có nét đẹp tự nhiên, khí chất thanh tú và nhan sắc trong trẻo, Lưu Diệc Phi là một trong những "quốc bảo nhan sắc" của Cbiz. Dù cho đã 36 tuổi nhưng vẻ đẹp của mỹ nhân được mệnh danh là ''thần tiên tỷ tỷ'' vẫn không hề xuống sắc đi một chút nào, tất cả là nhờ vào những thói quen sau đây.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng, cô có thói quen rửa mặt bằng nước khoáng có ga. Độ pH của loại nước này là 5.5, tương đương độ pH của da, giúp làm sạch mà không gây khô da. Sau khi làm sạch da với sữa rửa mặt, người đẹp 36 tuổi ngâm mặt trong nước khoáng có ga khoảng 10 giây. Loại đồ uống quen thuộc này chứa các bọt khí li ti, khi tiếp xúc với bề mặt da sẽ len lỏi vào lỗ chân lông và hút sạch cặn bẩn, bã nhờn tích tụ, rất phù hợp với làn da dầu, da mụn. Cách sử dụng nước khoáng có ga khác là thấm vào bông cotton, lau lên da mặt như dùng toner.