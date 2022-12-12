Hé lộ cách giữ gìn nhan sắc vạn người mê của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi xứng đáng là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất từng xuất hiện trên màn ảnh Cbiz.
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Có nét đẹp tự nhiên, khí chất thanh tú và nhan sắc trong trẻo, Lưu Diệc Phi là một trong những "quốc bảo nhan sắc" của Cbiz. Dù cho đã 36 tuổi nhưng vẻ đẹp của mỹ nhân được mệnh danh là ''thần tiên tỷ tỷ'' vẫn không hề xuống sắc đi một chút nào, tất cả là nhờ vào những thói quen sau đây.
Lưu Diệc Phi tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng, cô có thói quen rửa mặt bằng nước khoáng có ga. Độ pH của loại nước này là 5.5, tương đương độ pH của da, giúp làm sạch mà không gây khô da. Sau khi làm sạch da với sữa rửa mặt, người đẹp 36 tuổi ngâm mặt trong nước khoáng có ga khoảng 10 giây. Loại đồ uống quen thuộc này chứa các bọt khí li ti, khi tiếp xúc với bề mặt da sẽ len lỏi vào lỗ chân lông và hút sạch cặn bẩn, bã nhờn tích tụ, rất phù hợp với làn da dầu, da mụn. Cách sử dụng nước khoáng có ga khác là thấm vào bông cotton, lau lên da mặt như dùng toner.
Ngoài các bước chăm sóc da tiêu chuẩn, "Tiểu Long Nữ" Lưu Diệc Phi thường dùng mặt nạ tảo biển để dưỡng da hàng tuần. Mặt nạ giúp nữ diễn viên làm căn bóng làn da, đồng thời giúp dưỡng trắng cũng như mang lại cảm giác sảng khoái cho gương mặt của người dùng.
Bên cạnh chăm sóc da từ bên ngoài, Lưu Diệc Phi còn lưu tâm dưỡng da từ bên trong qua chế độ ăn uống. Thịt gà, cá, các loại động vật có vỏ, trái cây có múi, quả mọng...Điều này được nữ diễn viên duy trì xuyên suốt trong một khoảng thời gian dài, nó không chỉ giúp nhan sắc cô trông khỏe mạnh mà còn rất lâu già đi.
Lưu Diệc Phi bổ sung rất nhiều trái cây tươi vào thực đơn hàng ngày. Ngoài ra, cô còn uống nước ép trái cây kết hợp với rau củ. Các món nước ép trái cây yêu thích của cô là chanh leo, táo, dâu, chanh tươi...
Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là một trong những Hoa đán 8x nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi lên nhờ các vai nữ thần trong tác phẩm cổ trang của Kim Dung như: Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ 2003, Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2006,... Nhan sắc của Lưu Diệc Phi cũng trở thành chuẩn mực sắc đẹp của làng giải trí với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ”. Năm 2020, diễn viên gây chú ý khi được đóng chính trong phim Hoa Mộc Lan do Disney sản xuất.