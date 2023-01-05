Thần Ẩn: Sức hút của Triệu Lộ Tư trong phim bị lung lay dữ dội trước nhan sắc của nữ phụ

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị lép vế hoàn toàn trước nhan sắc của mỹ nhân này trong dự án Thần Ẩn.

Vừa hoàn thành Vụng Trộm Không Thể Giấu chưa lâu, Triệu Lộ Tư đã gia nhập đoàn làm phim Thần Ẩn. Là dự án tiên hiệp nữ chủ đầu tiên trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa, với đà thăng hoa trong năm 2022 netizen kỳ vọng bộ phim này sẽ là một dự án thành công nữa của mỹ nhân xuyên không. Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Từng là nữ diễn viên bị chê bai nhiều về khả năng diễn xuất cũng như nhan sắc không phù hợp để đóng phim tiên hiệp thế nhưng Triệu Lộ Tư đã và đang chứng tỏ bản thân đang tiến bộ hơn từng ngày. Mới đây nhất, tạo hình hồng y rực rỡ của cô nàng khi hóa thân thành phượng hoàng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì quá đẹp.

Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân xuyên không - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây dân tình lại truyền tay nhau đoạn video ghi lại hình ảnh của một nhân vật nữ phụ trong Thần Ẩn. Theo thông tin được đưa ra, nữ diễn viên này là Tào Phỉ Nhiên và đảm nhận vai Hoa Thù trong phim. Đáng nói ở chỗ dù không quá nổi tiếng nhưng nhan sắc của nàng thậm chí được netizen khen ngợi hết lời và cho rằng mỹ nhân này còn nổi hơn cả Triệu Lộ Tư. Điều này ngay lập tức xảy ra tranh cãi giữa đôi bên khi fan mỹ nhân xuyên không cho rằng việc Tào Phỉ Nhiên nổi bật hơn là không thể,....Tuy nhiên, đó chỉ tranh về nhận định của mỗi người nên khó lòng có thể nói ai nổi bật hơn ai.

Tào Phỉ Nhiên - Ảnh: Internet Hiện tại bộ phim Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính vẫn đang trong quá trình quay. Nếu nhanh phim có thể sẽ được lên sóng trong năm 2023 này. 'Thần ẩn' có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đây là dự án thuộc cấp S, dự kiến quay hình trong khoảng 3 tháng. Nội dung phim được xem như là phần ngoại truyện của 'Thiên cổ quyết trần', xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ. Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải.

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