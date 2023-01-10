Bất ngờ với nữ minh tinh có giá trị thương mại cao nhất Cbiz trong năm 2022: Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư

Bạch Lộc bất ngờ vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư để trở thành nữ minh tinh có giá trị thương mại cao nhất trong năm 2022.

Nhắc đến những sao nữ có giá trị thương mại cao, không thể bỏ qua những cái tên như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba,...Dẫu vậy trong năm 2022 này không một ai trong những cái tên vừa nêu được xướng lên cho hạng mục này nữa mà thay vào đó là một gương mặt hoàn toàn mới chính là nữ diễn viên Bạch Lộc. Bạch Lộc - Ảnh: Internet Theo thống kê, chỉ tính riêng trong năm 2022, Bạch Lộc tăng thêm 19 đại ngôn thương hiệu, trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng cao cấp như BVLGARI, Michael kors,...

Bạch Lộc là sao nữ có giá trị thương mại cao nhất năm, vượt mặt loạt tiểu hoa sau 95 và cả những cái tên quen thuộc như Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba,.... Bạch Lộc đã có một năm 2022 quá đỗi thành công - Ảnh: Internet Điều này khá bất ngờ vì ngoài Bạch Lộc, có khá nhiều sao nữ khác cũng được coi là “con cưng” của các nhãn hàng như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư. Giải thích cho điều này, một số fan cho rằng năm vừa rồi Địch Lệ Nhiệt Ba dành khoảng thời gian nghỉ khá dài, Dương Tử thì bận rộn trên phim trường nên việc Bạch Lộc vươn lên là điều dễ hiểu.

Cô nàng là gương mặt vàng được cái nhãn hiệu lớn săn đón - Ảnh: Internet Sau Châu Sinh Như Cố, danh tiếng của Bạch Lộc tăng lên một tầm cao mới. Nữ diễn viên liên tục nhận được nhiều kịch bản và hợp đồng quảng cáo chất lượng. Chưa kể việc liên tục góp mặt tại các sự kiện lớn cũng giúp tên tuổi của cô nàng được nâng lên một tầm cao mới. Bạch Lộc là nữ diễn viên đang lên tại làng giải trí xứ Trung, cô từng gây sốt trong các bộ phim như Chiêu Diêu, Học viện quân sự liệt hỏa, Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương,...Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đang gặt hái được thành công, Bạch Lộc còn được chú ý với tin đồn tình cảm cùng đàn em Hứa Khải.

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