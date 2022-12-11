TOP 3 gương mặt hot nhất điện ảnh Cbiz trong năm 2022: Triệu Kim Mạch gây bất ngờ lớn trước Bạch Lộc

Dưới đây là 3 gương mặt được khán giả Cbiz quan tâm nhất trong năm 2022.

Cụ thể, xếp đầu danh sách này là nữ diễn viên trẻ Triệu Kim Mạch. Vượt qua nhiều ứng viên mạnh khác, cô nàng xuất sắc đặt tên mình vào vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng này.

Triệu Kim Mạch - Ảnh: Internet

Vào đầu năm nay, bộ phim Khởi Đầu do Triệu Kim Mạch thủ vai chính đã bùng nổ trên khắp châu Á. Không những thế, bộ phim còn đứng ở vị trí cao trong các bảng xếp hạng bộ phim hay nhất, không chỉ sở hữu kịch bản lôi cuối mà màn thể hiện của nữ diễn viên trẻ này cũng khiến nhiều người phải phát rồ khi hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng nhờ dự án lần này mà tên tuổi của Triệu Kim Mách đã phủ sóng toàn Cbiz và được cho là một trong những cái tên hứa hẹn bùng nổ nữa trong năm 2023.

Khả năng diễn xuất của nữ diễn trẻ khiến người xem vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Trong số các nghệ sĩ nổi tiếng năm nay không thể nào bỏ qua nữ diễn viên Bạch Lộc. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ là cô nàng chỉ đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng này. Sau khi trở thành khách mời trong chương trình tạp kỹ Running Man bản Trung, lượng fan của cô ngày càng tăng, sự hài hước, lanh lợi của nữ diễn viên được khán giả vô cùng yêu thích.

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Sau Châu Sinh Như Cố đóng cùng Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc liên tục nhận được lời mời tham gia nhiều dự án phim chất lượng. Dù là cổ trang hay hiện đại, người hâm mộ đều đang vô cùng mong chờ những vai diễn này của nàng tiểu hoa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-3-guong-mat-hot-nhat-ien-anh-cbiz-trong-nam-2022-trieu-kim-mach-gay-bat-ngo-lon-truoc-bach-loc-533943.html