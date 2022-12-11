TOP 3 gương mặt hot nhất điện ảnh Cbiz trong năm 2022: Triệu Kim Mạch gây bất ngờ lớn trước Bạch Lộc

Sao quốc tế 11/12/2022 23:51

Dưới đây là 3 gương mặt được khán giả Cbiz quan tâm nhất trong năm 2022.

Cụ thể, xếp đầu danh sách này là nữ diễn viên trẻ Triệu Kim Mạch. Vượt qua nhiều ứng viên mạnh khác, cô nàng xuất sắc đặt tên mình vào vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng này.

TOP 3 gương mặt hot nhất điện ảnh Cbiz trong năm 2022: Triệu Kim Mạch gây bất ngờ lớn trước Bạch Lộc - Ảnh 1
Triệu Kim Mạch - Ảnh: Internet

Vào đầu năm nay, bộ phim Khởi Đầu do Triệu Kim Mạch thủ vai chính đã bùng nổ trên khắp châu Á. Không những thế, bộ phim còn đứng ở vị trí cao trong các bảng xếp hạng bộ phim hay nhất, không chỉ sở hữu kịch bản lôi cuối mà màn thể hiện của nữ diễn viên trẻ này cũng khiến nhiều người phải phát rồ khi hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng nhờ dự án lần này mà tên tuổi của Triệu Kim Mách đã phủ sóng toàn Cbiz và được cho là một trong những cái tên hứa hẹn bùng nổ nữa trong năm 2023. 

TOP 3 gương mặt hot nhất điện ảnh Cbiz trong năm 2022: Triệu Kim Mạch gây bất ngờ lớn trước Bạch Lộc - Ảnh 2
Khả năng diễn xuất của nữ diễn trẻ khiến người xem vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Trong số các nghệ sĩ nổi tiếng năm nay không thể nào bỏ qua nữ diễn viên Bạch Lộc. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ là cô nàng chỉ đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng này. Sau khi trở thành khách mời trong chương trình tạp kỹ Running Man bản Trung, lượng fan của cô ngày càng tăng, sự hài hước, lanh lợi của nữ diễn viên được khán giả vô cùng yêu thích.

TOP 3 gương mặt hot nhất điện ảnh Cbiz trong năm 2022: Triệu Kim Mạch gây bất ngờ lớn trước Bạch Lộc - Ảnh 3
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Sau Châu Sinh Như Cố đóng cùng Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc liên tục nhận được lời mời tham gia nhiều dự án phim chất lượng. Dù là cổ trang hay hiện đại, người hâm mộ đều đang vô cùng mong chờ những vai diễn này của nàng tiểu hoa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2022: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Triệu Kim Mạch, phim của Viên Băng Nghiên có cơ hội chiếu sau lùm xùm trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2022: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Triệu Kim Mạch, phim của Viên Băng Nghiên có cơ hội chiếu sau lùm xùm trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Kim Mạch Bạch Lộc sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2022: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Triệu Kim Mạch, phim của Viên Băng Nghiên có cơ hội chiếu sau lùm xùm trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2022: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Triệu Kim Mạch, phim của Viên Băng Nghiên có cơ hội chiếu sau lùm xùm trốn thuế?

Xôn xao tin 'tiểu Triệu Vy' Triệu Kim Mạch trở thành 'Nữ thần Kim Ưng năm 2022'

Xôn xao tin 'tiểu Triệu Vy' Triệu Kim Mạch trở thành 'Nữ thần Kim Ưng năm 2022'

Fan phấn khích trước màn kết đôi giữa 'tình mới' Triệu Lộ Tư và Triệu Kim Mạch trong phim mới của Dương Quan Chính Ngọ

Fan phấn khích trước màn kết đôi giữa 'tình mới' Triệu Lộ Tư và Triệu Kim Mạch trong phim mới của Dương Quan Chính Ngọ

Xôn xao tin đồn Nữ thần Kim Ưng 2022 sẽ gọi tên Triệu Kim Mạch: "nữ thần" trẻ măng và sống sạch hơn Dương Tử?

Xôn xao tin đồn Nữ thần Kim Ưng 2022 sẽ gọi tên Triệu Kim Mạch: "nữ thần" trẻ măng và sống sạch hơn Dương Tử?

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Nhọ như Trương Lăng Hách, thể hiện tình cảm với Bạch Lộc nhưng lại bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này

Nhọ như Trương Lăng Hách, thể hiện tình cảm với Bạch Lộc nhưng lại bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 20 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 20 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu