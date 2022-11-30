Nhọ như Trương Lăng Hách, thể hiện tình cảm với Bạch Lộc nhưng lại bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này

Việc Trương Lăng Hách thể hiện tình cảm với Bạch Lộc không nhận được sự bằng lòng từ phía người hâm mộ.

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc là một trong những cặp đôi “phim giả tình thật” hot nhất Cbiz. Thậm chí một số phóng viên còn bắt gặp hình ảnh nữ diễn viên nổi tiếng qua đêm tại nhà đàn em vài lần, hành động cặp đôi dành cho nhau cũng trên mức tình bạn thông thường.

Trương Lăng Hách - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trái với chuyện tình cảm được nhiều người ủng hộ của các nam nữ diễn viên khác thì chuyện tình của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc lại không được dân tình bằng lòng. Đa số đều cho rằng Trương Lăng Hách không xứng với Bạch Lộc, nam diễn viên liên tục bị fan của Bạch Lộc chỉ trích dữ dội và cho biết anh nên buông tha cho thần tượng của họ thì hơn.

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Mọi chuyện còn trở nên tệ hơn khi có người hâm mộ tức giận đã quay lại tố ngôi sao Thương lan quyết từng vi phạm quy chế, gian lận thi cử ở đại học và bị xử lý. Lời tố cáo này khiến hình tượng thiếu niên học giỏi của Trương Lăng Hách bị đặt nghi vấn.

Chuyện tình của cặp đôi không được netizen xứ Trung đón nhận - Ảnh: Internet

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, kém Bạch Lộc 3 tuổi. Vừa qua, anh trở thành nam thần cổ trang thế hệ mới, có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân, nhờ tiếng vang của tác phẩm Thương lan quyết. Trước đó, Trương Lăng Hách gặp lận đận trong sự nghiệp. Bộ phim Cát tinh cao chiếu mà anh đóng chính không thể lên sóng vì lệnh cấm phim đam mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nho-nhu-truong-lang-hach-the-hien-tinh-cam-voi-bach-loc-nhung-lai-bi-netizen-chi-trich-khong-thuong-tiec-vi-dieu-nay-530168.html