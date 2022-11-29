''Tình cũ'' của Bạch Lộc không may trở thành nạn nhân khi bị fan cuồng làm điều này.

Câu chuyện người nổi tiếng gặp họa vì fan cuồng không phải là điều quá xa lạ trong làng giải trí. Dẫu vậy, việc nam diễn viên Trường Nguyệt Tẫn Minh - La Vân Hi bị xâm phạm quyền riêng tư mới đây đã đấy lên một hồi chuông đáng báo động. Chính vì vậy hơn lúc nào hết, các fan hy vọng lực lượng chức năng sẽ xử lý việc này một cách triệt để để không làm ảnh hưởng đến tinh thần của các sao Cbiz.

La Vân Hi - Ảnh: Internet

Cụ thể, dựa theo thông báo mà phòng làm việc của La Vân Hi đăng tải trên Weibo, ngôi sao 8x đã phát hiện thiết bị định vị theo dõi được lắp đặt trong ô tô cá nhân của anh. Có thể thấy điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của nam diễn viên khi biết bản thân đang bị theo dõi nhất cử nhất động mà không hề hay biết.

Bên cạnh lên án mạnh mẽ hành vi quấy rối này, phòng làm việc của La Vân Hi cho biết họ đã thu thập đủ bằng chứng theo quy định của pháp luật để khởi kiện.

Nam diễn viên vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc trên - Ảnh: Internet

La Vân Hi là một nam diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ người Trung Quốc. Anh từng tốt nghiệp Học viện Hý Kịch Thượng Hải và từng là một nghệ sĩ múa và tham gia giảng dạy ba lê, là một nam ca sĩ trước khi được biết đến là một diễn viên.

Hiện tại, La Vân Hi đang là một trong những diễn viên được mệnh danh là “nam thần” của màn ảnh xứ Trung khi tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Kế hoạch nguồn nhịp tim, Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương, Hạo y hành,...

Loạt ảnh cưới 'đẹp như mơ' của La Vân Hi và Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng' Tái hợp lại sau 7 năm kể từ khi "Bên Nhau Trọn Đời" kết thúc, La Vân Hi và Ngô Thiến vẫn luôn nhận được lời khen ngợi về sự đẹp đôi và ăn ý trong bộ phim "Người theo đuổi ánh sáng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-nan-fan-cuong-co-hanh-dong-vuot-muc-cho-phep-voi-sao-tai-cbiz-tiep-tuc-tiep-dien-tinh-cu-bach-loc-khong-may-tro-thanh-nan-nhan-tiep-theo-529887.html