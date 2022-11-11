Loạt ảnh cưới 'đẹp như mơ' của La Vân Hi và Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng'

Sau 6 năm kể từ bom tấn "Bên Nhau Trọn Đời" ra mắt, mong ước La Vân Hi và Ngô Thiến "yêu lại từ đầu" trên màn ảnh đã chính thức thành hiện thực. Dự án Truy Quang Giả hiện đang nhận được sự chú ý và quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, loạt ảnh La Vân Hi và Ngô Thiến diện trang phục cưới khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Cặp đôi chính cũng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi bầu không khí lãng mạn tỏa ra xung quanh hai người. La Vân Hi nhìn Ngô Thiến đầy thâm tình, Ngô Thiến lại xinh đẹp trẻ trung.

Đáng chú ý, không chỉ riêng Ngô Thiến, La Vân Hi chính là "điểm sáng" của bộ phim khi anh hóa thân hoàn hảo vào một La Bản vừa khó tính, vừa cầu toàn, luôn muốn hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nhân vật chính là đại diện tiêu biểu cho tuýp đàn ông “trong nóng, ngoài lạnh”, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần thiết. Chính nhờ tính cách cương trực, La Bản mới có thể vượt qua mọi khó khăn khi gia nhập đội cứu hộ, đồng thời chinh phục trái tim người đẹp.

"Truy Quang Giả" hay còn gọi là "Người theo đuổi ánh sáng" kể về câu chuyện của một nhóm tình nguyện viên từ các ngành khác nhau tham gia đội cứu hộ dân sự, trải qua nhiều thử thách, cuối cùng họ cũng trở thành những người cứu hộ thực thụ - ánh sáng của tuổi trẻ mà họ theo đuổi. Chuyện phim bắt đầu khi Tứ Xuyên xảy ra động đất khiến luật sư La Bản (La Vân Hi thủ vai) phải đến vùng bị nạn để tìm em gái. Tại đây, anh được các thành viên đội tình nguyện Thanh Sơn giúp đỡ, đồng thời gặp lại Triển Nhan (Ngô Thiến thủ vai) - nữ bác sĩ từng quen biết nhưng mất liên lạc nhiều năm. Những sự kiện liên tiếp diễn ra khiến La Bản quyết tâm gia nhập đội cứu hộ, cùng lúc tạo nên chuyện tình đẹp với “người cũ” Triển Nhan.

Bộ phim sẽ do công ty Hoa Sách (đứng sau Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa và Bên Nhau Trọn Đời) sản xuất, được chỉ đạo bởi đạo diễn Mao Vệ Ninh.