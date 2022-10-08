Sánh đôi với Chương Nhược Nam trong phim mới, La Vân Hi điển trai nhưng vẫn bị chê vì điều này

Sao quốc tế 08/10/2022 11:28

Mới đây, bộ phim "Tình Yêu Của Darwin" vừa chia sẻ loạt ảnh hình ảnh hậu trường mới nhất của La Vân Hi.

Mới đây, bộ phim "Tình Yêu Của Darwin" vừa tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất. Ngay sau khi được công bố, loạt ảnh đã khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước vẻ điển trai của nam chính La Vân Hi

Trong loạt ảnh hậu trường, La Vân Hi xuất hiện với trang phục công sở đầy cuốn hút và trưởng thành. Vốn sở hữu gương mặt điển trai, nam diễn viên dường như càng tỏa sáng khi xuất hiện cùng tạo hình này. Nhiều khán giả đánh giá rằng La Vân Hi rất phù hợp với những tạo hình hiện đại như vậy . 

Sánh đôi với Chương Nhược Nam trong phim mới, La Vân Hi điển trai nhưng vẫn bị chê vì điều này - Ảnh 1
Sánh đôi với Chương Nhược Nam trong phim mới, La Vân Hi điển trai nhưng vẫn bị chê vì điều này - Ảnh 2

Bên cạnh những lời khen ngợi thì La Vân Hi cũng vẫn phải đón nhận không ít những lời chê bai tới từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nam diễn viên quá gầy gò, nhỏ con, bờ vai không đủ rộng, kích thước đầu lớn nên khi khoác lên mình áo blouse trắng lại càng để lộ rõ tỉ lệ cơ thể mất cân xứng. Đây cũng được coi là khuyết điểm chí mạng của anh chàng khi thể hiện nhiều kiểu tạo hình khác nhau. 

Sở hữu nét đẹp thanh thuần trong trẻo, Chương Nhược Nam được khán giả yêu thích không chỉ bởi xinh đẹp mà còn bởi diễn xuất thực lực. Cô nàng bén duyên với màn ảnh khi tham gia vào tác phẩm Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông với vai diễn Cố Sâm Tương, ghi lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Đặc biệt, nữ diễn viên còn gây ấn tượng mạnh với bộ phim điện ảnh Hôn Lễ Của Em đóng cùng nam thần Đài Loan Hứa Quang Hán và dự án truyền hình Nửa Hiệp Cơ Trí.

Sánh đôi với Chương Nhược Nam trong phim mới, La Vân Hi điển trai nhưng vẫn bị chê vì điều này - Ảnh 3

Do đó, màn kết hợp của La Vân Hi và Chương Nhược Nam khiến nhiều khán giả phấn khích và mong chờ. Khán giả cho rằng đây sẽ là cặp đôi "trai tài gái sắc" mới của màn ảnh Hoa ngữ sau khi Tình Yêu Của Darwin được lên sóng. Bộ phim hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. 

Dự án phim hiện đại Tình Yêu Của Darwin với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hi và Chương Nhược Nam là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Healer của tác giả Chanh Vũ Yên. Dự án sẽ do Youku chịu trách nhiệm sản xuất. Phim có kịch bản lấy đề tài về y khoa, trong đó chủ yếu xoay quanh câu chuyện giữa một chuyên gia giải phẫu và một sinh viên y khoa đã bỏ học. Trong phim, La Vân Hi đảm nhận vai bác sĩ Cố Vân Tranh.

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Từ khóa:   La Vân Hi Chương Nhược Nam sao hoa ngữ sao châu á Tình Yêu Của Darwin

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