Sánh đôi với Chương Nhược Nam trong phim mới, La Vân Hi điển trai nhưng vẫn bị chê vì điều này

Trong loạt ảnh hậu trường, La Vân Hi xuất hiện với trang phục công sở đầy cuốn hút và trưởng thành. Vốn sở hữu gương mặt điển trai, nam diễn viên dường như càng tỏa sáng khi xuất hiện cùng tạo hình này. Nhiều khán giả đánh giá rằng La Vân Hi rất phù hợp với những tạo hình hiện đại như vậy .

Do đó, màn kết hợp của La Vân Hi và Chương Nhược Nam khiến nhiều khán giả phấn khích và mong chờ. Khán giả cho rằng đây sẽ là cặp đôi "trai tài gái sắc" mới của màn ảnh Hoa ngữ sau khi Tình Yêu Của Darwin được lên sóng. Bộ phim hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.

Dự án phim hiện đại Tình Yêu Của Darwin với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hi và Chương Nhược Nam là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Healer của tác giả Chanh Vũ Yên. Dự án sẽ do Youku chịu trách nhiệm sản xuất. Phim có kịch bản lấy đề tài về y khoa, trong đó chủ yếu xoay quanh câu chuyện giữa một chuyên gia giải phẫu và một sinh viên y khoa đã bỏ học. Trong phim, La Vân Hi đảm nhận vai bác sĩ Cố Vân Tranh.