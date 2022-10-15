Chưa lên sóng, nhưng phim mới của La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã gây tranh cãi vì nguyên nhân cơ bản này

Sao quốc tế 15/10/2022 18:18

Dự án phim hiện đại "Tình Yêu Của Darwin" với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hi và Chương Nhược Nam thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả trong quá trình quay phim.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường của bộ phim "Tình Yêu Của Darwin" do La Vân HiChương Nhược Nam đảm nhận vai chính đã "vấp phải" sự chỉ trích từ khán giả vì vi phạm quy định phòng chống dịch. Cụ thể, đoàn phim này không sử dụng không khẩu trang, dẫn đến vi phạm quy định phòng dịch tại địa phương ở nơi công cộng.

Bên cạnh đó, việc quay phim trong trung tâm thương mại cũng được cho là đã ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh. Một bộ phận người dân tại hiện trường bức xúc cho biết hình ảnh của mình đã vô tình bị lọt vào khung hình mà không hề có ai xin phép trước.

Chưa lên sóng, nhưng phim mới của La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã gây tranh cãi vì nguyên nhân cơ bản này - Ảnh 1
Chưa lên sóng, nhưng phim mới của La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã gây tranh cãi vì nguyên nhân cơ bản này - Ảnh 2

Bên cạnh những chỉ trích thì cũng có một số cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực cho đội ngũ sản xuất "Tình Yêu Của Darwin". Trong đó, họ chỉ ra rằng đoàn phim lúc ghi hình đã đặt trước biển thông báo đang quay. Ngoài ra, đoàn làm phim còn xây dựng rào chắn xung quanh khu vực đó và bố trí nhân viên bảo vệ đứng vây quanh. Theo đó, những người tham gia tại trung tâm thương mại được cho là đã tự ý đi vào khu vực quay phim, sau đó lại quay ngược lại trách mắng đoàn phim làm ảnh hưởng tới người khác. 

Đối diện với những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, hiện đội ngũ sản xuất Tình Yêu Của Darwin vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vấn đề trên. 

Chưa lên sóng, nhưng phim mới của La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã gây tranh cãi vì nguyên nhân cơ bản này - Ảnh 3

"Tình Yêu Của Darwin" với sự tham gia đóng chính của hai diễn viên tên tuổi La Vân Hi và Chương Nhược Nam, kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Người chữa lành của tác giả Ninh Mông Vỹ Yên, kể về "đại thần" khoa ngoại thần kinh Cố Vân Tranh (La Vân Hi đóng) khi thực hiện nhiệm vụ viện trợ ở Châu Phi thì gặp cô gái tên Tô Vi An (Chương Nhược Nam đóng) mắc căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, trong quá trình sát cánh chiến đấu hai người đã phải lòng nhau, cùng chống lại căn bệnh Huntington quái ác và chữa lành cho nhau.

Bộ phim này được đánh giá là có đề tài mới lạ và khái niệm tình yêu độc đáo nên đã được chú ý từ lúc phim bấm máy. Lần đầu tiên mang căn bệnh Huntington ra trước mắt khán giả, đồng thời dùng tình yêu chữa lành của nam nữ nhân vật chính truyền tải giá trị của tình yêu không biên giới. Ngoài ra, dàn diễn viên vừa có sắc vừa có tài càng tăng thêm màu sắc tươi sáng cho bộ phim.

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