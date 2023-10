Mới đây, những hình ảnh hậu trường của bộ phim "Tình Yêu Của Darwin" do La Vân Hi và Chương Nhược Nam đảm nhận vai chính đã "vấp phải" sự chỉ trích từ khán giả vì vi phạm quy định phòng chống dịch. Cụ thể, đoàn phim này không sử dụng không khẩu trang, dẫn đến vi phạm quy định phòng dịch tại địa phương ở nơi công cộng.

"Tình Yêu Của Darwin" với sự tham gia đóng chính của hai diễn viên tên tuổi La Vân Hi và Chương Nhược Nam, kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Người chữa lành của tác giả Ninh Mông Vỹ Yên, kể về "đại thần" khoa ngoại thần kinh Cố Vân Tranh (La Vân Hi đóng) khi thực hiện nhiệm vụ viện trợ ở Châu Phi thì gặp cô gái tên Tô Vi An (Chương Nhược Nam đóng) mắc căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, trong quá trình sát cánh chiến đấu hai người đã phải lòng nhau, cùng chống lại căn bệnh Huntington quái ác và chữa lành cho nhau.

Bộ phim này được đánh giá là có đề tài mới lạ và khái niệm tình yêu độc đáo nên đã được chú ý từ lúc phim bấm máy. Lần đầu tiên mang căn bệnh Huntington ra trước mắt khán giả, đồng thời dùng tình yêu chữa lành của nam nữ nhân vật chính truyền tải giá trị của tình yêu không biên giới. Ngoài ra, dàn diễn viên vừa có sắc vừa có tài càng tăng thêm màu sắc tươi sáng cho bộ phim.