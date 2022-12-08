Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Sao quốc tế 08/12/2022 22:30

Bạch Lộc bị đàn chị Angela Baby chặt đẹp dù mặc cùng 1 mẫu áo.

Xuất phát điểm là hot girl mạng, Bạch Lộc được đánh giá cao về nhan sắc. Tuy nhiên, mới đây vẻ đẹp của Bạch Lộc bất ngờ bị fan cho rằng quê mùa và thần thài kém xa một mỹ nhân trong Cbiz. 

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc' - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây nhất, mỹ nhân họ Bạch và Angela Baby đã cùng diện một kiểu váy. Chính vì cả 2 nhanh chóng được fan đặt lên bàn cân so sánh xem ai đẹp hơn và kết quả dường như nghiêng hẳn về phía vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh. 

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc' - Ảnh 2
Angela Baby và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Đa số bình luận đều cho rằng Bạch Lộc lùn và béo lên trông thấy trong mẫu váy này. Ngược lại, Angelababy lại thần thái và khí chất sang chảnh hơn hẳn nhờ làn da trắng, gương mặt lai tây như búp bê. Chưa kể vóc dáng thon gọn của của Angela Baby khiến cô dễ dàng chặt đẹp đàn em trẻn hơn mình tận 5 tuổi. 

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc' - Ảnh 3
Nhan sắc của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh vẫn nhỉnh hơn đàn em Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Bạch Lộc và Angelababy vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời. Tuy nhiên sau khi những hình ảnh này xuất hiện, có tin đồn cho rằng Angelababy đã “mua bài” để bôi xấu Bạch Lộc, nhằm tạo danh tiếng cho bản thân. Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, danh tiếng của Angelababy sụt giảm thấy rõ, tài nguyên giải trí cũng không còn được như trước. 

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