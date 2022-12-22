Từng có cơ hội debut làm idol Kpop nhưng Bạch Lộc lại nhận về nhiều sự chỉ trích còn mỹ nhân này thì không?

Sao quốc tế 22/12/2022 16:44

Cả Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng đều là 2 trong số ít mỹ nhân Cbiz từng có cơ hội làm idol Kpop.

Bạch LộcLý Nhất Đồng là hai nữ diễn viên đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sở hữu ngoại hình có nhiều nét tương đồng, sự nghiệp có xuất phát điểm khá tương tự nhau, ngoài ra cả 2 còn từng gây chú ý với việc sắp được debut làm idol Kpop. 

Từng có cơ hội debut làm idol Kpop nhưng Bạch Lộc lại nhận về nhiều sự chỉ trích còn mỹ nhân này thì không? - Ảnh 1
Lý Nhất Đồng và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Được biết trước khi trở thành diễn viên, Bạch Lộc từng tham gia cuộc tuyển chọn thực tập sinh của SM. Đáng tiếc thời điểm đó cô nàng lại không được chọn. Tuy nhiên, hẳn cô nàng cũng không phải quá tiếc nuối khi thất bại này đã gián tiếp giúp mỹ nhân này trở thành nữ diễn viên nổi tiếng như ngày hôm nay. 

Từng có cơ hội debut làm idol Kpop nhưng Bạch Lộc lại nhận về nhiều sự chỉ trích còn mỹ nhân này thì không? - Ảnh 2
Nữ diễn viên Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Trong khi đó, cách đây không lây Lý Nhất Đồng cũng từng tiết lộ chuyện cô suýt trở thành thực tập sinh của SM. Khi còn đang học cấp 2 tại Thâm Quyến, cô nàng đã được nhân viên SM lựa chọn ký hợp đồng làm thực tập sinh. Tuy nhiên, trái ngược với Bạch Lộc mỹ nhân họ Lý đã quyết định từ chối vì muốn theo nghiệp diên xuất. 

Cùng có cơ hội trở thành idol Kpop, thế nhưng phản ứng của dân tình với Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng lại trái ngược hoàn toàn. Bạch Lộc liên tục bị mỉa mai vì thói kiêu ngạo của fan khi cho rằng SM đã lỡ mất một tài năng như thần tượng mình. Trong khi đó nếu Lý Nhất Đồng trở thành idol khả năng cô nàng gặt hái được thành công là rất cao. 

Từng có cơ hội debut làm idol Kpop nhưng Bạch Lộc lại nhận về nhiều sự chỉ trích còn mỹ nhân này thì không? - Ảnh 3
Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Bộ ảnh tóc hồng của Lý Nhất Đồng được tung ra mới đây càng khiến nhiều người tiếc hơn nữa. Nhan sắc, thần thái của sao nữ 9x này được cho là hoàn toàn phù hợp để đứng trên sân khấu.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Lý Nhất Đồng sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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