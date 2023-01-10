Fan Triệu Lộ Tư phát sốt trước thông tin phim bạo của idol sắp ra phần 2

Thông tin Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn của Triệu Lộ Tư sắp sửa ra phần 2 khiến netizen tỏ ra vô cùng phấn khích.

Năm 2020 đánh dấu bước chuyển lớn trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư khi cô nàng trở thành nữ chính của bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Nhờ vào kịch bản tốt lẫn sự xuất sắc của dàn diễn viên chất lượng đã góp phần giúp cho tên tuổi của Triệu Lộ Tư vươn lên một tầm cao mới. Thậm chí một số người còn cho rằng đây chính là dự án bước ngoặt đối với sự nghiệp của mỹ nhân xuyên không.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây, trong đại hội thường nên của Tencent đã xuất hiện hình ảnh xác nhận dự án Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn sẽ có phần 2. Thông tin này ngay lập tức nhận về số lượng lớn người quan tâm và háo hức chờ đợi sự xác nhận từ những người trong cuộc.

Netizen phát sốt trước thông tin Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn sắp sửa ra phần 2 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cộng đồng mạng đang lan truyền thông tin cho rằng trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn phần 2, Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác cùng mỹ nam Sơn Hà Lệnh – Cung Tuấn. Trước đó, vai nam chính của phần 1 do Đinh Vũ Hề đảm nhận và được nhận xét là có chemistry rất tốt với Triệu Lộ Tư. Ngoài ra, nội dung phần 2 sẽ hoàn toàn độc lập với phần 1 nên việc thay đổi nam chính sẽ không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả. Tuy nhiên, một số bộ phận netizen cho rằng việc thay đổi nam chính sẽ xảy ra nhiều vấn đề bởi khán giả trước đó đã quá quen với sự hiện diện của Đinh Vũ Hề.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin xác thực bộ phim sẽ ra phần 2 nhưng netizen vẫn đang tranh luận rất tích cực và háo hức ngóng chờ các nhà làm phim sẽ làm phần 2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-trieu-lo-tu-phat-sot-truoc-thong-tin-phim-bao-cua-idol-sap-ra-phan-2-544694.html