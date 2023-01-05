Dữ Phượng Hành: Không phải Lâm Canh Tân, đây mới chính là người được dân tình 'đẩy thuyền' nhiều nhất với Triệu Lệ Dĩnh,

Sao quốc tế 05/01/2023 18:00

Nhan sắc của người được đẩy thuyền với Triệu Lệ Dĩnh quả là không phải dạng vừa.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, diễn xuất tốt và vô số dự án chống lưng, Triệu Lệ Dĩnh đang là cái tên rất được săn đón của Cbiz. Hiện tại, hơn lúc nào hết netizen xứ Trung đang tỏ ra cực kỳ háo hức chờ đợi sản phẩm mới nhất của cô nàng đó chính là bộ phim Dữ Phương Hành ra mắt. 

Dữ Phượng Hành: Không phải Lâm Canh Tân, đây mới chính là người được dân tình 'đẩy thuyền' nhiều nhất với Triệu Lệ Dĩnh, - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mới đây, blogger đã đăng tải một loạt hình ảnh của dàn diễn viên Dữ Phượng Hành. Trong đó, hình ảnh Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và nữ phụ Kim Nương Tử (Vương Y Dao) nhận được nhiều lời khen ngợi. Hai mỹ nhân một trắng một đỏ tuy đối lập nhưng lại sở hữu góc nghiêng cực phẩm.

Dữ Phượng Hành: Không phải Lâm Canh Tân, đây mới chính là người được dân tình 'đẩy thuyền' nhiều nhất với Triệu Lệ Dĩnh, - Ảnh 2
Góc nghiêng cực phẩm của 2 mỹ nhân - Ảnh: Internet

Thậm chí, loạt ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Y Dao còn được cho là giống hệt một cặp đôi vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Một số bộ phận netizen còn cho rằng kể cả có là Lâm Canh Tân cũng không thể tạo ra được cảm xúc tương tự khi 2 mỹ nhân này đứng gần nhau. 

Dữ Phượng Hành: Không phải Lâm Canh Tân, đây mới chính là người được dân tình 'đẩy thuyền' nhiều nhất với Triệu Lệ Dĩnh, - Ảnh 3
Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

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