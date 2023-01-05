Hiếm ho so kè nhan sắc với đàn em Ngu Thư Hân, Triệu Lệ Dĩnh bị 'đè bẹp' không thương tiếc

Màn đọ sắc giữa Ngu Thư Hân và Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.
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Là một diễn viên được công nhận cả về khoản ngoại hình lẫn diễn xuất, chính vì vậy các dự án của Triệu Lệ Dĩnh luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Trong số đó không thể không nhắc đến bộ phim Dữ Phượng Hành nơi chứng kiến màn tái hợp của cặp đôi hoàn hảo giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau nhiều năm.
Trong loạt hình ảnh được đăng tải, tạo hình tóc buộc đơn giản với trang phục trắng và đỏ của Triệu Lệ Dĩnh nhận được vô số lời khen ngợi. Thậm chí, một số người còn cho rằng cô nàng có thể được xem là mỹ nhân hợp với trang phục cổ trang từ trước đến nay trên màn ảnh Cbiz.
Thế nhưng mới đây, trong dự án phim Vân Chi Vũ, nữ chính là Ngu Thư Hân cũng có tạo hình giống hệt Triệu Lệ Dĩnh ở Dữ Phượng Hành. Cũng là kiểu tạo hình tóc buộc đơn giản, nhan sắc của nữ diễn viên cũng khiến người nhìn vào không khỏi phần bị say đắm.
Khi đem lên bàn cân so sánh, dân tình cho rằng Ngu Thư Hân có phần nhỉnh hơn đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Nguyên nhân là bởi nàng tiểu hoa chọn được kiểu trang điểm phù hợp với gương mặt, chưa kể tuổi tác có phần trẻ hơn cũng giúp cho nhan sắc của mỹ nhân Thương Lan Quyết tỏ ra đẹp hơn so với nữ hoàng rating.
Ở thời điểm hiện tại, Dữ Phượng Hành đã quay xong và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Trong khi đó Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính vẫn đang trong quá trình quay.