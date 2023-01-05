Hiếm ho so kè nhan sắc với đàn em Ngu Thư Hân, Triệu Lệ Dĩnh bị 'đè bẹp' không thương tiếc

Là một diễn viên được công nhận cả về khoản ngoại hình lẫn diễn xuất, chính vì vậy các dự án của Triệu Lệ Dĩnh luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Trong số đó không thể không nhắc đến bộ phim Dữ Phượng Hành nơi chứng kiến màn tái hợp của cặp đôi hoàn hảo giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau nhiều năm.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Trong loạt hình ảnh được đăng tải, tạo hình tóc buộc đơn giản với trang phục trắng và đỏ của Triệu Lệ Dĩnh nhận được vô số lời khen ngợi. Thậm chí, một số người còn cho rằng cô nàng có thể được xem là mỹ nhân hợp với trang phục cổ trang từ trước đến nay trên màn ảnh Cbiz.