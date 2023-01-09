Tứ đại mỹ nhân mới của Cbiz chính thức trình làng khán giả xứ Trung Quốc.

Theo truyền thông xứ Trung, mới đây họ đã bầu chọn ra "Tứ đại mỹ nhân" mới của Cbiz. Danh sách được gọi tên bao gồm: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Cổ Lực Na Trát. Tứ đại mỹ nhân mới của Cbiz - Ảnh: Internet Danh sách nào từ trước tới nay cũng đều xảy ra tranh cãi nên lần này cũng không phải ngoại lệ. Cụ thể, nhiều người cho rằng vị trí "tạm ổn" nhất trong danh sách này là Lưu Diệc Phi. Được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ với nhan sắc xinh đẹp lẫn sự nghiệp xuất sắc nên việc cô nàng góp mặt trong danh sách này là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Ở vị trí của Địch Lệ Nhiệt Bà và Cổ Lực Na Trát, Triệu Lệ Dĩnh, nhiều người cho rằng vẫn còn nhiều cái tên có thể được gọi tên như Dương Mịch, Cảnh Điềm. Ngoài ra Triệu Lệ Dĩnh bị cho là chưa đủ xứng đáng để đứng vào danh sách trên khi từng đường nét của cô nàng được cho khá là bình thường không có gì nổi bật.

Cũng theo nhiều người, việc thiếu vắng Phạm Băng Băng trong danh sách đã chứng tỏ danh sách này không hề uy tín. Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet Với cư dân mạng xứ Trung, nhan sắc của Phạm Băng Băng được xem là tường thành, thậm chí đủ sức vượt bất kỳ cái tên nào trong top 4 mà blogger đăng tải. Bước vào tuổi 41, Phạm Băng Băng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thần thái quyến rũ, xứng danh nữ thần thảm đỏ của showbiz Hoa ngữ. Hiện tại vẫn có rất nhiều người tranh cãi về việc ai xứng đáng hơn để lọt vào danh sách trên.

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